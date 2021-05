Avez-vous commandé un nouvel iPad Pro, un iMac 24 pouces, un Airtag ou une Apple TV?

Vendredi, Apple a commencé à accepter les commandes de l’iPad Pro de cinquième génération, de l’iMac 24 pouces couleur et de l’Apple TV 4K de deuxième génération. La société a également commencé à vendre l’iPhone 12 violet et son traqueur d’articles AirTag, avez-vous commandé l’un de ces produits?

La semaine dernière, nous avons mené un certain nombre de sondages pour savoir si nos lecteurs envisageaient d’acheter certains de ces produits, voici ce que nous avons découvert:

IPhone 12 violet: Seuls 10% de nos lecteurs étaient prêts à acheter l’iPhone 12 violet, avec près de 3% de passer un iPhone 12 existant à cette nouvelle couleur;

Nouvelle Apple TV 4K: 45% de nos lecteurs ont déclaré qu’ils allaient acheter une nouvelle Apple TV 4K, tandis que 28% ont déclaré qu’ils n’achèteraient que la télécommande Siri de deuxième génération;

IMac 24 pouces: Près de 32% de nos lecteurs n’envisagent pas d’acheter le nouvel iMac, mais ceux qui le prévoient, 20% achèteront l’iMac bleu, 16% l’argent, suivi des 24 pouces vert, jaune, orange, violet et rose. iMac.

AirTag: Plus de 50% de nos lecteurs prévoyaient d’acheter un pack de quatre AirTags, tandis que 23% en achèteraient d’abord un pour l’essayer.



Tous ces produits ont été dévoilés lors de l’événement «Spring Loaded» d’Apple. La nouvelle Apple TV 4K, par exemple, intègre la puce A12 Bionic, avec prise en charge HDMI 2.1 pour une meilleure expérience 4K HDR. Il existe également un nouveau Siri Remote, espérons-le meilleur, sur lequel vous pouvez en savoir plus ici.

La gamme iMac, par exemple, a reçu sa plus grande mise à jour en plus de dix ans. Maintenant avec sept couleurs différentes, il a la puce M1 avec des performances plus rapides que son prédécesseur Intel.

L’iMac 24 pouces dispose d’un écran Retina 4,5K, d’une caméra FaceTime 1080p et d’un clavier, d’une souris et d’un trackpad Magic correspondants. Apple a également dévoilé deux options du Magic Keyboard avec Touch ID intégré.

L’iPad Pro est un autre produit qui a fait l’objet d’une mise à jour importante. Dans sa cinquième génération, le modèle 12,9 pouces dispose désormais d’un mini-écran LED, qui offre un contrôle beaucoup plus grand du rétroéclairage localisé, permettant une luminosité plus élevée et des noirs plus profonds. La combinaison augmente le rapport de contraste et utilise moins d’énergie.

Avec la puce M1, l’iPad Pro est jusqu’à 50% plus rapide que l’ancien A12Z Bionic, dispose d’un port Thunderbolt sur le connecteur USB-C et de capacités 5G dans la version Cellular.

Tous ces produits sont déjà disponibles à la commande sur l’Apple Store en ligne et ils commenceront à arriver chez les clients dans la seconde quinzaine de mai, vers le 21 mai. Les commandes actuelles sont toutefois en rupture de stock en juin pour de nombreux produits.

Maintenant, ce que nous voulons savoir, c’est: avez-vous commandé l’un de ces produits vendredi? Envisagez-vous toujours de le faire? Votez et dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

