Avez-vous de la constipation? Savez-vous comment l’empêcher?

15/07/2021 à 18h30 CEST

Beaucoup profitent déjà de leurs vacances et d’autres sont sur le point de le faire. Changer de place pour certains est une bonne option pour se déconnecter de toute la fatigue et le stress accumulés durant ces mois.

Bien que pour certains ces changements qui incluent des bains « inconnus » puissent devenir un véritable supplice au niveau intestinal. Et il y a beaucoup de gens qui, lorsqu’ils quittent la maison, ne peuvent pas aller aux toilettes aussi souvent qu’ils le font habituellement. En d’autres termes, devenir constipé.

Cela peut vous intéresser : Ils démontrent les bienfaits de la vitamine D dans la prévention du cancer colorectal

Il y a aussi ceux pour qui la constipation est courante dans leur vie, avec l’inconfort que cela entraîne.

En effet, cette pathologie a une prévalence estimée à environ 20% dans le monde, selon le guide constipation du Organisation mondiale de gastroentérologie (OMG).

En outre, il est plus fréquent chez le sexe féminin, chez les personnes ayant une vie sédentaire et chez celles qui digèrent une alimentation pauvre en liquides et en fibres (fruits et légumes).

Quand peut-on parler de constipation

Les spécialistes de la Fondation espagnole pour le système digestif (FEAD) reconnaissent que la définition clinique de ce problème est une chose et celle que chaque patient perçoit subjectivement en est une autre.

Les experts établissent une échelle : moins de trois selles par semaine, et que les selles soient dures, petites ou sèches, est un signe que le patient souffre de constipation.

Mais bien sûr, chacun a son propre rythme intestinal et cette échelle n’est pas applicable à tous les cas de la même manière.

Donc, il est également considéré comme de la constipation si le patient voit comment le nombre de fois qu’il défèque diminue, cela nécessite des efforts plus importants pour le faire et les selles sont dures.

D’un autre côté, vous devez être clair sur une question, de la FEAD Ils ne considèrent pas la constipation comme une maladie, mais elle peut être due à une pathologie spécifique (maladie de Crohn, colite ischémique, fissures anales ou hémorroïdes compliquées).

Elle peut aussi être provoquée par la consommation de certains médicaments (benzodiazépines, antiparkinsoniens, antidépresseurs, anti-inflammatoires non stéroïdiens ou diurétiques).

Régime riche en fibres, la meilleure prévention

La Fondation espagnole du système digestif (FEAD) recommande une alimentation riche en fibres pour prévenir ou traiter la constipation.

Bien que les fibres alimentaires fassent partie de ce qui est considéré comme une alimentation saine, elles sont également recommandées pour prévenir ou traiter la constipation.

Cela peut vous intéresser : Qu’est-ce que la sténose diverticulaire du côlon, la maladie dont souffre le pape François ?

Et c’est que la fibre augmente considérablement la masse fécale. Par conséquent, sa consommation augmente la fréquence de défécation et réduit le temps de transit intestinal.

Mais si nous ne savons pas exactement combien de fibres notre alimentation doit contenir, les experts de la FEAD nous proposent quelques exigences minimales :

Deux portions de légumes par jour, au moins un cru, comme dans les salades, et un autre dans le cadre d’un plat élaboré ou en garniture.Trois morceaux de fruits par jour, de préférence entiers et avec la peau tant qu’ils sont comestibles , bien sûr. puisque la fibre se trouve principalement dans la pulpe et la peau. Chaque jour, entre quatre et six portions de produits contenant de la farine de blé entier ou enrichis en son de blé en raison de sa teneur plus élevée en fibres. Comment le faire? Eh bien, par exemple, prenez des céréales au petit-déjeuner, du pain de blé entier aux repas ou aussi, comme repas lui-même, comme des pâtes de blé entier ou du riz.Deux à cinq portions de légumineuses par semaine, car elles sont l’une des principales sources de fibres. Ils peuvent être utilisés comme substituts des céréales et pour cuire les légumineuses en ajoutant des céréales, de cette façon nous augmenterons la valeur biologique de la teneur en protéines.

Les experts digestifs nous donnent quelques idées : des lentilles avec du riz, du ragoût avec des pommes de terre ou du houmous avec du pain, etc.

Bien entendu, ces quantités tiennent compte du fait qu’une portion équivaut à une assiette individuelle d’environ 60 grammes crue.