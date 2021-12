Le streaming de jeux semble être un service populaire parmi les entreprises technologiques de nos jours, car tout le monde, d’Amazon et Google à Microsoft et plus encore, propose cette fonctionnalité. La technologie signifie que vous pouvez jouer à des jeux haut de gamme sur des appareils qui n’ont généralement pas été conçus pour cela.

Cette fonctionnalité est-elle populaire parmi nos lecteurs, cependant? Quelle meilleure façon de le savoir que d’en faire notre sondage vedette aujourd’hui. Alors donnez-nous votre réponse en votant dans le sondage ci-dessous.

Avez-vous déjà diffusé des jeux vidéo sur votre téléphone ?

61 voix

Pour clarifier, nous parlons à la fois du streaming sur Internet à partir d’un centre de données (comme Google Stadia, Xbox Cloud Gaming, Geforce Now) et du streaming depuis votre PC ou console (par exemple Steam Link, PlayStation Remote Play, Xbox Remote Play) .

Personnellement, j’ai déjà utilisé Steam Link et Xbox Remote Play à quelques reprises, mais les solutions de streaming basées sur Internet comme Stadia et Xbox Cloud Gaming ne sont pas disponibles ici. Néanmoins, je donnerai certainement aux services de streaming cloud au moins un essai s’ils se lancent localement.

commentaires