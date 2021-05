Avez-vous déjà eu des vibrations fantômes avec votre téléphone?

L’un des phénomènes les plus étranges liés au téléphone doit être les vibrations fantômes, car les gens pensent à tort que leur téléphone vibre alors que ce n’est pas le cas. Cela ne se limite pas non plus aux smartphones, car cela existait bien avant que les smartphones modernes ne deviennent une chose.

Cela nous a amenés à nous demander si les lecteurs d'Android Authority avaient déjà eu des vibrations fantômes.

J’ai définitivement ressenti des vibrations avant et j’ai fouillé dans ma poche, seulement pour découvrir qu’il n’y avait pas de notification, d’appel ou de message texte qui m’attendait. Là encore, j’ai également manqué des appels lorsque mon téléphone était réglé pour vibrer et dans ma poche, alors peut-être que je ne suis pas le meilleur exemple.

On ne sait pas ce qui cause ce phénomène