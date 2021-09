in

Après les avoir annoncés à la WWDC 2021 en juin, Apple a finalement publié iOS 15 et iPadOS 15 au public cette semaine avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment le mode Focus, Live Text, un nouveau design Safari, une application météo actualisée, etc. Maintenant, nous voulons savoir : avez-vous déjà installé iOS 15 ou iPadOS 15 sur vos appareils Apple ?

Bien qu’iOS 15 ne soit pas une mise à jour énorme comme l’était iOS 14, il est certainement livré avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes – comme nous vous le montrons ici. Cependant, comme récemment rapporté par Mixpanel, l’adoption d’iOS 15 à ses débuts a été plus lente que l’adoption d’iOS 14 au cours de la même période.

Au-delà de la portée plus limitée de la mise à jour iOS 15, Apple permet désormais aux utilisateurs de rester sur iOS 14 et d’obtenir toujours des mises à jour de sécurité s’ils ne souhaitent pas installer iOS 15 ou iPadOS 15. Ces deux facteurs combinés contribuent certainement à intéresser moins de personnes dans la dernière version du système d’exploitation mobile d’Apple.

Si cela ne suffisait pas, certaines des fonctionnalités iOS 15 et iPadOS 15 introduites lors de la WWDC 2021 ont été retardées, telles que SharePlay, Universal Control, les cartes d’identité et une meilleure prise en charge des AirPod dans l’application Find My. Bien sûr, certaines personnes qui étaient ravies d’essayer ces fonctionnalités ont peut-être décidé d’attendre une future mise à jour iOS 15.

Mais qu’en est-il de vous ? Avez-vous déjà mis à jour vos appareils vers iOS 15 ? Attendrez-vous encore un peu ou prévoyez-vous de rester sur iOS 14 ? Faites-le nous savoir dans le sondage et aussi dans la section commentaires ci-dessous.

