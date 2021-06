Avez-vous déjà rencontré des logiciels malveillants sur votre téléphone Android ?

Les récents commentaires du PDG d’Apple, Tim Cook, sur la sécurité iOS et les logiciels malveillants Android ont agacé quelques personnes. Cook a affirmé que le chargement latéral était le principal propagateur de logiciels malveillants sur Android et l’une des principales raisons pour lesquelles Apple interdit cette pratique sur iOS. Mais la situation sur l’une ou l’autre plate-forme n’est pas si simple.

Il est indéniable que les logiciels malveillants sont présents et répandus sur Android. Alors que Google Play Protect met parfois en évidence les faux positifs, des logiciels malveillants apparaissent régulièrement sur le Play Store. Plus tôt cette année, nous avons vu une application de scanner de codes-barres malveillante extraite de la plate-forme. Dans le passé, d’autres applications populaires ont été identifiées comme vecteurs de logiciels malveillants. Malgré cela, iOS et l’App Store d’Apple ne sont pas non plus dépourvus de malwares.

Quelle que soit la plate-forme que vous utilisez, trouver des logiciels malveillants sur votre appareil est désastreux. Sur cette note, nous sommes curieux de savoir à quelle fréquence nos lecteurs rencontrent des logiciels malveillants sur Android.

