Avez-vous déjà une stratégie Zero Party Data ?

Le mois dernier, Mcdonald’s a annoncé la nomination d’un directeur mondial de la clientèle, un poste nouvellement créé pour renforcer la capacité de l’organisation à anticiper et à répondre aux besoins des clients. Le plan est que le CCO crée une nouvelle équipe qui se concentrera sur le parcours client de bout en bout, apportant une expérience de marque unique à chaque point de contact. En tirant parti des informations provenant des opérations de restauration, des clients et des leaders du marché local, on espère que Mcdonald’s sera en mesure d’étendre les meilleures pratiques à travers le monde.

McDonald’s n’est pas seul. Selon Gartner, 90 % des grandes entreprises ont désormais un CCO ou un Customer Experience Officer (CXO), alors qu’il y a sept ans, seules 22 entreprises du Fortune 100 avaient un rôle d’expérience client au niveau du conseil d’administration.

Ce n’est pas un hasard si l’expérience client devient une priorité. En fin de compte, investir dans l’expérience client signifie structurer l’entreprise autour du client, et avec la tempête parfaite de Covid, une plus grande concentration sur la confidentialité en ligne et les habitudes de consommation en évolution rapide n’a jamais été aussi une priorité pour les entreprises. Il n’est donc pas surprenant de lire que Manu Steijaert, CCO de McDonald’s, développera une stratégie de données zéro partie pour rassembler des données explicites et des technologies pour façonner chaque facette de l’expérience client. Les données Zero-party sont les informations fournies aux marques de manière proactive par leurs clients en échange d’une expérience plus personnalisée et meilleure. Par conséquent, il est logique que les données zero-party et CX soient étroitement alignées.

Mais les données zero-party ne se produisent pas tout seul. Contrairement à l’ancien temps, vous ne pouvez pas simplement acheter une liste. Il faut beaucoup de travail pour trouver des moyens d’encourager les clients à donner leurs préférences. Et une fois qu’ils les ont partagés, s’assurer qu’ils sont utilisés de manière appropriée et efficace est le nom du jeu ou vous risquez d’endommager la relation par des promesses non tenues.

La première étape pour réussir la mise en œuvre d’une stratégie de données zéro consiste à gérer les préférences des clients en temps réel. Ceci est réalisé en permettant aux clients de créer un compte. Une fois qu’ils ont un login personnalisé, il est possible de générer des informations en leur posant des questions pertinentes ou en créant des quiz, des sondages et des expériences interactives.

Les clients doivent également être en mesure de gérer la manière dont ils souhaitent qu’une marque communique avec eux et de la mettre à jour à tout moment, généralement via l’utilisation d’un centre de préférences. Les meilleurs centres de préférences permettent aux clients non seulement d’indiquer comment ils souhaitent être contactés, mais également de donner des indications sur le type de contenu qu’ils souhaitent recevoir.

Enfin, pour que les données fassent la différence pour le CX, elles doivent être facilement fusionnées avec d’autres ensembles de données et accessibles par les personnes concernées dans l’entreprise – de manière sécurisée et conforme à la législation. De plus, en incorporant des données zero-party dans des analyses avancées, une expérience personnelle peut être créée à grande échelle en créant des missions et des points de contact pertinents pour des cohortes de clients. Résultant en des expériences client plus significatives basées sur les préférences et fondées sur la confiance.