Avez-vous enfreint les règles de Miss Univers? La vérité sur la photo de mariage d’Andrea Meza

Bien que le Mexicain ne se soit pas exprimé à cet égard, celui qui s’est exprimé était Jorge Saenz, le jeune homme avec qui il apparaît sur la photo.

«Je tiens à vous dire qu’il y a plus d’un an, près d’un an et demi, Andrea Meza, Andrea Saenz, ma sœur et moi participions à une campagne de publicité pour l’État de Chihuahua, essentiellement pour promouvoir le tourisme dans l’État. . L’une des photos que nous avons prises était celle de couples mariés. C’était cette séance photo dont Andrea a une photo sur son profil, j’ai une photo sur mon profil. Andrea est mon amie, elle est une amie de ma sœur, elle est très digne de confiance », a déclaré Jorge.

Andrea Meza (Instagram / andreamezamx)

Il a expliqué que la description était un jeu et qu’il avait parlé pour mettre un terme à la diffamation et éviter les problèmes après avoir été couronné Miss Univers 2021.

“Avec toute la situation qu’Andrea a gagnée, ils veulent la sortir de son contexte et en profiter, j’ai reçu de nombreux commentaires et messages avec même des menaces”, a-t-il déclaré.