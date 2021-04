Avez-vous entendu celui sur Danny Ric et son grand …?

Daniel Ricciardo est toujours partant pour rire mais est finalement allé pour un «merci, au revoir» après qu’un fan soit devenu un peu trop personnel.

L’Australien a récemment passé un peu de temps à faire des questions-réponses avec Ziggo Sport, en répondant aux questions envoyées par les fans.

Laura tenait à avoir une rumeur, une rumeur dont nous devons être honnêtes dont nous n’avions jamais entendu parler, clarifiée.

«Croyez-vous l’histoire de la longueur de votre nez? Il y a des rumeurs sur la longueur de votre nez. Cela a quelque chose à voir avec les autres », était sa question lue par Ziggo selon FoxSports australien.

Ricicardo l’a joué avec style.

“Ah oui!” il a dit, “gros nez … gros orteils!”

Mais Ziggo voulait savoir, “est-ce vrai?”

Ricciardo a répondu: «Peut-être qu’après la F1, j’entre dans une autre carrière, puis… (rires) Arrête. Arrêter.

«Mais je suis heureux et à l’aise avec moi-même. Merci, au revoir!”

Ce n’est pas la première fois que les conversations de Ricciardo passent sous la ceinture.

Il y a deux ans, Ricciardo était en conférence de presse avec son désormais coéquipier Lando Norris et le champion du monde en titre Lewis Hamilton.

Parlant initialement de la moustache, Norris a mentionné qu’il «ne peut pas faire beaucoup mieux» la croissance des poils du visage, auquel moment Ricciardo a demandé à l’adolescent s’il avait, disons, d’autres poils du corps.

Et ainsi de suite…

Je ne me lasserai jamais de ce moment dans une interview où Daniel Ricciardo demande à Lando Norris s’il a le pubis et Lando pleure en riant. Honnêtement, l’un de mes clips préférés. 🤣🤣😂😭pic.twitter.com / VEdlQzZ2Wh – Yuni (@_thefailedjedi) 13 décembre 2020

Le pilote McLaren se prépare pour la troisième manche du championnat 2021, le Grand Prix du Portugal.

Lorsqu’on lui a demandé avant le week-end de course s’il se joindrait au boycott de trois jours des médias sociaux dans une position contre les abus en ligne et le racisme, il a dit qu’il «envisageait certainement» cela.

Il a ajouté: «De toute évidence, si cela aide, comme toutes choses, à sensibiliser et à diffuser le message, je le diffuserai, et j’en tiendrai un peu plus avec un peu plus de responsabilité à coup sûr.

«Je pense que c’est important. C’est comme quand tu grandis, si tu n’as pas quelque chose de gentil à dire, alors ne le dis pas du tout et parfois ça peut être aussi simple.

