Avez-vous (et votre client) une vraie affaire ?

L’un des domaines les plus faibles de l’achat et de la vente que je vois est probablement la « qualification ». En tant que vendeurs, il existe des dizaines d’acronymes, le cas échéant, vous avez un « accord qualifié ». BANT est le grand-père de tout cela, mais d’autres ont mis au point leur propre soupe à l’alphabet en poussant leurs approches.

Ceux-ci peuvent être utiles s’ils sont appliqués, mais trop souvent, les vendeurs ne les appliquent pas de manière disciplinée.

Cependant, ceux-ci sont destinés aux vendeurs à utiliser, espérons-le, pour trouver de bonnes affaires à rechercher. Mais ce n’est pas parce que le client peut répondre à ces questions que l’affaire est réelle du point de vue du client. Il suffit de regarder les recherches provocatrices de Hank Barnes sur les efforts d’achat planifiés et non planifiés et les regrets des acheteurs. Regardez le nombre d’initiatives d’achat budgétées qui n’aboutissent jamais à une commande (même si le client pourrait donner la bonne réponse à toutes les questions BANT).

Nous et nos clients avons perdu énormément de temps et de ressources sur des transactions qui ne sont pas et n’ont peut-être jamais été « réelles », bien que nous et le client pensions qu’elles l’étaient.

Il y a quatre conditions que nous et nos clients devons remplir pour maximiser la probabilité que l’effort d’achat soit réel et puisse se terminer avec succès, plutôt que de disparaître car des choses plus importantes détournent l’attention du client.

Condition 1 : Le client/l’opportunité est au centre de notre profil client idéal. L’imitation d’achat peut être réelle, mais si ce n’est pas dans notre ICP, c’est l’affaire de quelqu’un d’autre. Mais nous échouons trop souvent dans des PIC mal définis au sens large. Je parlais à un client et lui ai demandé de décrire son ICP clé. « Ce sont des entreprises technologiques ! J’ai alors demandé, quel genre d’entreprise technologique ? Semi-conducteurs, composants électroniques, entreprises de systèmes, logiciels (entreprise, SaaS, et autres), fournisseurs de services de téléphonie/internet/réseau, équipementiers à ceux-ci, distributeurs ou produits technologiques, intégrateurs, fournisseurs de solutions externalisées, technologies B2B, technologies B2C……. Sont-ils les géants établis ou les start-up, ou quelque part entre les deux ? Quel est leur style de fonctionnement/de décision, « personnalité d’entreprise ? » De quel niveau de maturité ont-ils besoin sur leurs marchés ? Sont-ils des innovateurs, des adopteurs précoces, des retardataires ? Où notre produit s’intègre-t-il le mieux en termes de maturité de la solution….. » Le client a marmonné : « Entreprises de logiciels SaaS de démarrage, je suppose….

Nous devons avoir une définition riche de notre PCI et nous concentrer exclusivement sur les entreprises qui conviennent. Et, généralement, si nous n’atteignons pas nos chiffres, plutôt que d’élargir notre champ d’action, nous sommes plus efficaces lorsque nous réduisons cet objectif.

Condition 2 : « Quel est le besoin impérieux de changer ? » La plupart du temps, nous ne comprenons jamais cela. Nous sommes simplement soulagés que le client veuille entendre parler de notre produit. Parfois, nous devinons le besoin impérieux de changer, en fonction de ce que nous pensons avoir entendu du client, ou en fonction de ce que nous voulions entendre du client.

Nous ne savons pas que le besoin impérieux de changer est jusqu’à ce que les mots sortent de la bouche de l’équipe d’achat (et ils disent la même chose). Nous devons les entendre dire : « C’est pourquoi nous devons changer maintenant, c’est ce qui arrivera si nous ne le faisons pas, et c’est inacceptable.

Et le client peut ne pas connaître cette réponse ! Mais jusqu’à ce qu’ils le fassent, ils ne savent pas pourquoi ils devraient acheter, s’ils devraient acheter et pourquoi ils devraient acheter. Deux des deux choses sont susceptibles d’arriver à ces clients. Ils erreront, se perdront, se divertiront et n’achèteront jamais. Ou s’ils ont pris une décision d’achat, ils seront incapables de répondre aux défis de leur direction : « Pourquoi devons-nous faire cela ? Pourquoi devons-nous le faire maintenant ? » La réponse « Ils nous ont offert un rabais important » ne suffira pas.

Voici l’une de nos premières opportunités de création de valeur réelle. Nous pouvons aider le client à développer la réponse à cette question. Nous pouvons leur enseigner, nous pouvons les aider à penser différemment à leurs entreprises, nous pouvons les faire parler à d’autres qui ont pris des décisions similaires.

Mais jusqu’à ce que le client puisse répondre à cette question, avec confiance, nous n’avons rien à vendre car le client n’a aucune raison d’acheter.

Condition 3 : « Quand avez-vous besoin d’avoir la solution en place ? » C’est un aspect de la question du pourquoi maintenant. Cela aide le client à réfléchir plus profondément à l’urgence de son initiative de changement. S’ils ne peuvent pas exprimer cela, il se peut qu’ils n’aient aucune urgence ou que le problème ne soit pas irrésistible.

Notez que cette question n’est pas : « Quand prenez-vous une décision d’achat ? » C’est à ce moment-là qu’ils doivent avoir la solution en place et commencer à obtenir les résultats qu’ils espéraient. Avec les décisions B2B les plus complexes, c’est le problème le plus critique. Et cela détermine toutes les décisions qu’ils doivent prendre, y compris les décisions d’achat.

Par exemple, il y a quelques années, j’ai travaillé avec un client qui fabriquait des machines d’emballage de bonbons complexes. (C’est en fait assez fascinant.) Un grand fabricant de bonbons lançait une nouvelle gamme de produits. Dans ce secteur, la saison d’achat de septembre à décembre représente la majorité de leurs revenus. Ils espéraient vendre 500 millions de dollars de chocolats pendant cette période. Ils avaient besoin d’avoir des bonbons sur les étagères en septembre. S’ils ne le faisaient pas, ils manqueraient toute la saison d’achat et perdraient cette opportunité de 500 millions de dollars. C’est à ce moment-là qu’ils avaient besoin de la solution en place (notez également qu’il s’agit d’eux et de leurs objectifs, pas de ce que nous vendons). Nous avons ensuite posé des questions : « Quand devez-vous commencer à fabriquer un produit pour y parvenir ? Combien de temps vous faut-il pour mettre en place une nouvelle ligne de fabrication et la qualifier ? Il nous faudra, ainsi qu’à tous nos concurrents, 9 mois pour concevoir et fabriquer ces machines. Vous devez donc prendre une décision sur la machine d’emballage que vous souhaitez acheter, à cette date, ou vous n’atteindrez pas vos objectifs. Connaître la réponse à cette question améliore également votre capacité à établir la date de clôture cible et à minimiser les dérapages ou les changements.

Condition 4 : « Quelles sont les conséquences de ne pas avoir de solution en place à cette date ? » Cela reconfirme le besoin impérieux de changer, l’urgence, ce qu’ils essaient de réaliser et quand. En utilisant l’exemple de bonbons précédent, s’ils n’avaient pas de produit sur les étagères en septembre, ils auraient perdu 500 millions de dollars de revenus. Ils ne seraient pas en mesure de capturer ces revenus avant une autre année (le produit sur les étagères en janvier n’a rien fait, la majorité des revenus correspond aux 3,5 derniers mois de l’année.).

Dans ce projet, le client a été détourné. Mais parce que nous avions une bonne compréhension de l’urgence, lorsqu’une solution devait être mise en place, et des conséquences de son absence, nous pouvions aller voir le client, le lui rappeler et lui demander si cela était acceptable. En termes grossiers, nous étions très « insistants », mais pas dans le sens d’obtenir notre commande, mais pour les aider à atteindre leurs objectifs, à respecter leurs engagements envers leur direction et eux-mêmes.

Comme je l’ai mentionné, souvent le client ne connaît pas les réponses à ces questions. Mais connaître ces réponses est essentiel à leur succès dans la résolution de leurs problèmes et la réalisation de leurs objectifs. Connaître les réponses à ces questions leur permet d’obtenir le soutien/les investissements dont ils ont besoin de la part de la haute direction. Connaître les réponses à ces questions les maintient disciplinés et concentrés sur les tâches qu’ils doivent accomplir pour acheter et atteindre ces objectifs. Cela augmente leur propre engagement envers le succès.

La majorité des initiatives d’achat engagées se terminent par aucune décision prise. Les clients se perdent, ils sont détournés, ils se désintéressent, ils oublient pourquoi et ce qu’ils essayaient de réaliser en premier lieu. Trop souvent, les clients ne comprennent pas profondément pourquoi ils doivent apporter un changement, quand ils doivent le mettre en place, et ce qui se passe s’ils ne le font pas Sans le savoir, ils ne peuvent pas obtenir le soutien et les investissements dont ils ont besoin pour réussir.

Rien n’est jamais à 100%, mais si nous et le client sommes alignés autour de ces conditions, nous avons tous les deux une probabilité beaucoup plus élevée d’atteindre nos objectifs communs.

Si nous ne connaissons pas les réponses à ces questions (les réponses du client) et que le client ne les connaît pas, la réalité est que l’opportunité est plus probablement un vœu pieux et non une réalité.

Auteur : Dave Brock

