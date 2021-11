Avez-vous été à Mulshi? Une destination d’escapade prometteuse près de Mumbai et Pune

Les forêts profondes de Sahyadri en font un voyage invitant pendant les moussons et les hivers. Le temps à cette période de l’année est parfait pour discuter avec les forêts verdoyantes et l’air venteux.

Par Seema Wadhwa

Les escapades sont devenues une tendance populaire au milieu de la pandémie. La sécurité et la commodité des déplacements routiers en ont fait le mode de transport le plus recherché. Notre récent voyage en voiture nous a emmenés à Mulshi, une destination pittoresque du Maharashtra qui constitue une escapade idéale pour les Mumbaikars et les Puneites. Havre de paysages, Mulshi se trouve à 3 heures de route de Mumbai et à une heure de route de Pune. Mulshi Dam est en tête de liste des choses à faire dans cet humble mais beau village du Maharashtra. Paradis des randonneurs et muse des photographes, le barrage de Mulshi est un excellent endroit pour observer les oiseaux.





Si vous êtes attiré par les structures et les forts vallonnés, le fort de Dhangad et le fort de Koraigadh près de Mulshi sont une visite incontournable. Lorsque vous voyagez avec un grand groupe, une randonnée au fort de Koraigadh est en tête des listes de choses à faire lors d’un voyage à Mulshi.

Pendant que vous êtes sur la route de Mulshi, nous vous recommandons de voyager un peu plus dans Lonavala jusqu’au barrage de Bhushi pour assister à ce lieu touristique populaire et mettre la main sur de la vaisselle peinte à la main à un prix abordable.

Lorsque vous passez tout ce temps à Mulshi et dans ses environs, vous devriez vivre un séjour décalé.

Lisez la suite pour découvrir une expérience du comté d’Écosse en Inde !

Apporter des expériences mondiales dans le confort du Maharashtra

Les voyages expérientiels et lents sont parmi les pionniers de l’approche du voyage new age et le paradis vallonné du Maharashtra propose désormais une expérience de vacances qui permet de profiter d’une expérience semblable à celle d’un pays européen, adaptée aux commodités domestiques.

Le comté de Song of Life est le premier complexe de villas en son genre à Mulshi, comme son nom l’indique, la propriété est façonnée d’après les majestueux cantons de campagne en Écosse. Si vous vous demandez à quoi ressemble ce comté, imaginez une rue pavée privée menant à des villas clôturées de blanc cassé, des toits effilés de couleur brique à l’extérieur, des pelouses privées bien entretenues, des colibris et des fleurs de lavande. La vue la plus apaisante de toutes, des vues verdoyantes à perte de vue !





Composé de 7 villas, le comté de Song of Life est la destination ultime pour des vacances à la campagne qui vous permettront de découvrir quelque chose de nouveau non loin de Mumbai et de Pune. Il y a 4 villas Regal identiques qui s’ouvrent sur un espace copieux de 5 chambres et un salon, un escalier en bois, un lustre vintage et de hauts toits, rappelant le thème européen de ce paradis niché dans le lit des Ghâts occidentaux du Maharashtra.

Les nombreux éléments européens comme les hauts toits, les lustres de chevet, les appliques murales, la charpente en bois chantent le charme d’antan. Le canapé coloré éclatant du salon ajoute une touche de saveur contemporaine.

La villa la plus grandiose est la villa opulente qui ouvre pratiquement la porte à l’époque vintage, cette maison à trois étages est une ode poétique à l’architecture coloniale.

Les autres villas de cet établissement sont les villas Ornate et Majestic.

Harmony, le restaurant végétarien de l’établissement, célèbre la cuisine à base de plantes, glorifie vraiment les produits locaux avec une cuisine multi-cuisine impressionnante.

Ici, les matins commencent par des promenades avec les nombreuses espèces d’oiseaux, les après-midis blottis avec un livre sous le porche, rajeunissant l’air frais du soir lors d’une balade à vélo, une partie de badminton rapide sur la promenade.

Notre façon préférée d’appeler cela une nuit était de nous prélasser sur les balançoires du canapé dans la pelouse.

Un défi sain de air hockey, d’échecs ou même du bon vieux carrom est un moyen idéal de se faire plaisir avec votre famille et vos amis.

Une fois que vous avez visité Mulshi et le comté de Song of Life, vous auriez vraiment rechargé vos sens de l’agitation de la ville.

(L’auteur est un écrivain de voyage basé à Mumbai. Toutes les images fournies par l’auteur. Les opinions exprimées sont personnelles.)

