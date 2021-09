Avez-vous fait des dons ? Voici comment bénéficier des avantages fiscaux en vertu de l’article 80G

in

Même si les dons de bienfaisance bénéficient d’avantages fiscaux, des conditions y sont attachées.

À un moment donné de notre vie, nous faisons un don pour une cause ou apportons un soutien financier à un service caritatif. Pour ces cotisations, le gouvernement accorde certains avantages fiscaux en vertu de l’article 80G de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Les contribuables particuliers et non particuliers, qui font un don admissible, peuvent bénéficier d’avantages fiscaux, selon les limites et les conditions de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, notez qu’ils peuvent en profiter en optant pour l’ancien régime fiscal.

Même si les dons de bienfaisance bénéficient d’avantages fiscaux, des conditions y sont attachées. Par exemple, le mode de don doit être en termes monétaires. En outre, les dons jusqu’à 2 000 Rs peuvent être effectués en espèces – tout montant supérieur à celui qui doit être effectué par virement bancaire, chèque, traite, etc. À partir de l’exercice 2017-2018, les dons en espèces supérieurs à 2 000 Rs n’étaient pas autorisés déduction. Les apports en nature tels que la nourriture, les vêtements, les médicaments, etc. ne donnent pas droit à la déduction U/S 80G.

Montant du don

En vertu de l’article 80G, une déduction de 50 pour cent ou 100 pour cent du montant versé peut être utilisée comme déduction. Notez que, selon le revenu total brut d’un contribuable, les dons faits à certains organismes pourraient également être limités à un seuil supérieur pour demander des déductions fiscales. Par exemple, alors qu’un don pour des réparations ou des rénovations à un temple, une mosquée, un gurudwara ou une église ou un lieu religieux notifié donne droit à une déduction de 50 pour cent sous réserve de 10 pour cent du revenu total brut du contribuable, un don à des fonds tels que Le Fonds national des sports, le Fonds national de la culture, le Fonds pour le développement et l’application des technologies, le Fonds national pour l’enfance, le Fonds de défense nationale mis en place par le gouvernement central, le Fonds national de secours du Premier ministre (PMNRF), etc. sont éligibles à une déduction de 100 pour cent sans aucune limite.

Cependant, les dons faits à une fiducie étrangère ou à tout parti politique ne sont pas admissibles à cette déduction. De plus, les contributions au Fonds PM CARES sont exonérées à 100 % en vertu de la section 80(G).

Les experts disent que les contribuables devraient toujours conserver un reçu de leurs dons. Par exemple, l’institution où le don est effectué doit délivrer un reçu au donateur qui servira de preuve documentaire pour réclamer la déduction. Le reçu émis doit être correct et contenir des détails tels que le nom, l’adresse et le PAN du donateur, ainsi que le montant du don.

