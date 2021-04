Avez-vous fait une erreur en acceptant l’ébauche de Revenu 2021?: Comment modifier une déclaration déjà produite en ligne | Industrie

Si après avoir accepté l’ébauche de Revenu 2021 vous vous êtes rendu compte qu’il y a une erreur, ne vous inquiétez pas car il y a une solution. Nous expliquons ce que vous devez faire pour modifier une déclaration déjà produite.

Le 7 avril, le pistolet de départ pour Campagne Revenu 2021, dans laquelle les citoyens doivent présenter la déclaration correspondant à l’année 2020.

Au cours des derniers jours, nous vous avons expliqué comment présenter la déclaration de revenus 2020-2021, quelles sont les boîtes à clés que vous devez examiner attentivement dans le projet afin qu’il puisse être retourné ou quels sont les délais cette année pour le retour de le revenu, vous avez donc à votre disposition toutes les informations dont vous avez besoin pour produire votre déclaration quand vous le souhaitez.

Si vous n’aimez pas tergiverser, vous avez peut-être déjà accepté le projet de Revenu 2021. Mais que se passe-t-il vous avez-vous réalisé qu’il y a une erreur?

Le début de la campagne Revenu 2021 approche à grands pas. Ce sont les dates et procédures clés qui peuvent être effectuées en ligne et par téléphone.

Si vous vous rendez compte que vous avez commis une erreur ou que vous avez oublié d’inclure certaines informations, ne paniquez pas car Vous pouvez modifier un compte de résultat déjà présenté en ligne.

Pour effectuer la rectification, accédez d’abord à la section Revenu 2020 dans le siège électronique de l’administration fiscale. Recherchez la rubrique Autres procédures et cliquez sur l’option Modifier votre déclaration déjà produite. Ensuite, entrez votre DNI ou NIE pour vous identifier avec [email protected] PIN ou avec le numéro de référence, ou si vous préférez, accédez avec votre certificat électronique ou DNI.

À l’étape suivante, Allez dans la section Services disponibles puis cliquez sur l’option Modifier la déclaration. Ensuite, sélectionnez Modifier la déclaration produite, puis sélectionnez le type de déclaration que vous souhaitez modifier (déclarant, conjoint ou conjoint).

Vous devez maintenant indiquer si vous souhaitez faire une déclaration complémentaire ou une rectification. La déclaration complémentaire est présentée lors de la correction de l’erreur ou de l’ajout des résultats de données omises en faveur du Trésor., c’est-à-dire qu’il sort pour entrer plus ou pour retourner moins. Si tel est votre cas, passez à la section Déclaration complémentaire et entrez la case correspondante (107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122) à Indiquez la raison pour laquelle vous allez présenter la déclaration complémentaire.

Si, lors de la correction de l’erreur ou de l’ajout des données omises, le résultat obtenu est en votre faveur, vous devez alors présenter une déclaration corrective. Pour ce faire, rendez-vous dans la section Demande de rectification d’auto-évaluation et cochez la case 127.

Une fois cela fait, utilisez les données que vous souhaitez modifier à l’aide du bouton Sections ou des flèches de navigation. Lorsque vous avez terminé de saisir les données, accédez au récapitulatif des retours pour vérifier que les montants ont bien été reflétés et la variation possible du résultat, et si tout est correct, cliquez sur Soumettre retour.

Ce faisant, Vous obtiendrez un PDF avec la preuve de présentation de la demande de rectification avec le CSV associé. Dans votre dossier, vous pourrez vérifier l’état du traitement de la rectification présentée. Si vous avez besoin de plus d’aide, dans la vidéo suivante, l’Agence fiscale explique étape par étape comment modifier un compte de résultat déjà déposé: