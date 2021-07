in

Je ne l’ai pas fait et j’ai perdu des gains potentiels de plus de 62 millions de dollars.

Photo par Executium sur Unsplash

J’ai plusieurs regrets dans la vie. Je suis sûr que la plupart d’entre nous le font.

Il y avait un gars avec qui je n’aurais JAMAIS dû sortir, et je suis content que nous ayons fini. Puis j’ai rencontré mon mari et nous vivons heureux pour toujours. Ok, donc ce n’est pas un conte de fées. C’est la vraie vie, mais…