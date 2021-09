Avez-vous l’impression que votre cœur s’emballe trop vite ? Que faire avec la fibrillation auriculaire

08/09/2021 à 13:41 CEST

Les palpitations cardiaques ne doivent pas être un problème tant qu’elles sont brèves et peu fréquentes.

Mais bien qu’il y ait la possibilité qu’ils soient inoffensifs, si nous remarquons un rythme cardiaque erratique, il est préférable d’aller chez le médecin, car nous pouvons souffrir de ce que les spécialistes appellent la fibrillation auriculaire, également appelée AFiB.

Et sans être alarmistes, ces battements cardiaques rapides et irréguliers peuvent entraîner de graves complications, telles que des accidents vasculaires cérébraux et une insuffisance cardiaque.

Mais du côté positif, on peut également dire que la plupart des personnes atteintes de fibrillation auriculaire (FAB) peuvent continuer à mener une vie normale et active “en utilisant une combinaison de modification du mode de vie et de traitement médical”.

Qu’est-ce que la fibrillation auriculaire ?

Normalement, notre rythme cardiaque suit un rythme constant.

Mais lorsqu’une personne souffre de fibrillation auriculaire (FAib), ce qui se passe, c’est que les oreillettes (qui sont les cavités supérieures du cœur) battent rapidement et de manière irrégulière, de sorte qu’elles envoient le sang moins efficacement vers les cavités inférieures (ventricules).

Pour faire simple, on pourrait dire que cela affecte particulièrement l’oreillette droite, où quelque chose comme le « moteur & rdquor; ou le « pacemaker naturel & rdquor; du cœur : un groupe de cellules appelé « nœud sinusal » qui est chargé de donner le signal avec lequel chaque battement cardiaque commence.

Dans les épisodes d’AFiB, les signaux dans les cavités supérieures du cœur sont chaotiques et commencent à s’agiter. Et les inférieurs, ou ventricules, battent également rapidement.

Ces épisodes peuvent durer quelques minutes ou aller jusqu’à plus d’une heure. Et avec le temps, la fibrillation auriculaire a tendance à devenir chronique.

Symptômes

Il y a ceux qui peuvent avoir AFiB sans rien ressentir d’anormal, et ils sont susceptibles de le découvrir lors d’un examen médical de routine. Mais la plupart des personnes touchées présentent des symptômes communs.

Le premier pourrait être la fréquence cardiaque, qui alors que dans des conditions normales se situe entre 60 et 100 battements par minute, dans la fibrillation auriculaire elle se situe entre 100 et 175 battements par minute.

Parmi les autres symptômes, ce sont les plus courants :

• Palpitations, qui sont des sensations de battements cardiaques rapides, inconfortables et irréguliers ou de palpitations dans la poitrine • Faiblesse • ​​Diminution de la capacité à faire de l’exercice • Fatigue • Étourdissements • Étourdissements • Essoufflement • Douleur thoracique

Causes

L’âge est un facteur de risque évident de fibrillation auriculaire, affectant environ 10 pour cent des personnes de plus de 75 ans.

Mais la cause principale est des anomalies ou des dommages à la structure du cœur, bien qu’il y en ait d’autres que la prestigieuse Mayo Clinic précise dans ce qui suit :

• Hypertension artérielle. • Attaque cardiaque. • Maladie de l’artère coronaire. • Valves cardiaques anormales. • Malformations cardiaques dès la naissance (congénitales). • Glande thyroïde hyperactive ou autres déséquilibres métaboliques. • Exposition à des stimulants, comme des médicaments, de la caféine, du tabac ou de l’alcool. • Syndrome du sinus malade (dysfonctionnement du stimulateur cardiaque naturel). • Maladies pulmonaires. • Chirurgie cardiaque antérieure. • Infections virales, telles que le coronavirus. • Stress causé par une intervention chirurgicale, une pneumonie ou d’autres maladies. • Apnée du sommeil.

Comment identifier le problème

Si vous sentez que votre cœur bat trop vite, il est important d’aller chez le médecin. Et ils recommanderont probablement un ECG pour enregistrer l’activité électrique de votre cœur.

Vous pouvez également ajouter un moniteur Holter, qui est un électrocardiogramme portable qui se porte au moins 24 heures et qui sera très utile pour révéler la fréquence à laquelle surviennent les épisodes de fibrillation auriculaire, ainsi que la durée de ces épisodes.

L’inconvénient de cette condition est que jusqu’à 25 pour cent des personnes atteintes d’AFib peuvent ne présenter aucun symptôme, ce qui facilite son diagnostic lors d’un examen physique annuel ou d’un examen de routine.

Traitements

Le directeur du Center for the Prevention of Cardiac Arrest du Smidt Heart Institute de Cedars-Sinai, à Los Angeles, a expliqué au Washington Post que la recherche accorde désormais une grande importance au changement de mode de vie.

Ils considèrent qu’il est essentiel de faire de l’exercice, d’avoir une alimentation saine et de limiter au maximum la consommation d’alcool.

Des conseils qui servent également à prévenir la fibrillation auriculaire chez les personnes qui, par leur poids, leurs antécédents ou leurs maladies, sont plus à risque d’en souffrir.

Les traitements les plus utilisés aujourd’hui sont :

– Ablation par cathéter, qui est actuellement la plus courante. Il s’agit d’une procédure ambulatoire qui laisse des preuves importantes de son innocuité et de sa capacité à normaliser le rythme cardiaque et à soulager les symptômes. Et il peut être efficace même chez les personnes de plus de 75 ans.

– Cardioversion électrique. Une procédure ambulatoire qui consiste à appliquer un choc électrique au cœur pour rétablir un rythme normal.

Bien entendu, en fonction de l’âge du patient et des symptômes qu’il présente, le médecin peut prescrire des médicaments avec les objectifs suivants :

– Surveiller la fréquence cardiaque avec des bêta-bloquants tels que le métoprolol, qui réduit les besoins du cœur en oxygène, réduit la fréquence cardiaque, réduit la force de contraction du cœur, bloque certaines actions du système nerveux sympathique et réduit la contraction des vaisseaux sanguins.

Il est utilisé pour l’hypertension, l’angine de poitrine, l’hyperthyroïdie, les palpitations, les crises cardiaques & mldr;

– Contrôler la fréquence cardiaque avec des médicaments antiarythmiques tels que le flécaïnide, mieux connu en Espagne sous le nom d’Apocard. Médicament qui agit en ralentissant la transmission des impulsions électriques dans le muscle cardiaque.

Il est utilisé pour les arythmies ventriculaires, les troubles du rythme sinusal, prévenir la tachycardie & mldr;

Dans les cas où le risque d’accident vasculaire cérébral est accru, on peut également vous prescrire un anticoagulant. Ce que les spécialistes définissent comme : « traiter le cœur pour protéger le cerveau ».

Cette formule nécessitait auparavant un suivi avec des analyses de sang régulières, mais les nouveaux anticoagulants n’ont pas cette exigence et se sont avérés tout aussi efficaces pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux. L’inconvénient est son prix.

Les appareils intelligents en valent-ils la peine ?

La FDA américaine (Food and Drug Administration) a approuvé certains dispositifs intelligents comme moyen d’aide à la détection d’un épisode de fibrillation auriculaire.

Il s’agit de l’Apple Watch, Fitbit et AliveCor, qui bien qu’ils ne puissent pas être utilisés

Pour diagnostiquer la maladie, ils peuvent aider à déterminer à quelle fréquence vous rencontrez des épisodes et combien de temps ils durent.

L’inconvénient est que puisque ces appareils peuvent produire des faux positifs, il est possible qu’ils génèrent des épisodes d’anxiété et des visites médicales inutiles, il est donc préférable d’en parler à votre médecin avant de l’utiliser à cette fin.