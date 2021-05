Avez-vous manqué vos versements SIP de fonds communs de placement? Découvrez les conséquences

SIP suit la méthode de la moyenne des coûts en roupie et aide les investisseurs à faire la moyenne de leur coût d’achat et à maximiser les rendements.

L’investissement dans les fonds communs de placement par le biais de la planification systématique des investissements (SIP) prend de l’ampleur depuis quelques années. Grâce à une planification systématique des investissements, les investisseurs peuvent investir dans des fonds communs de placement, un montant fixe à intervalles réguliers. Ces régimes de fonds communs de placement sont soit en actions, en dette ou en une combinaison de titres de créance ou à revenu fixe, dans le cadre de fonds communs de placement de dette. Par exemple, dans le cadre des fonds communs de dette, les dépôts sont généralement investis dans des obligations de sociétés, des bons du Trésor, des instruments du marché monétaire, des titres d’État et d’autres titres.

Dans le cadre du SIP, les investisseurs peuvent également personnaliser en fonction des besoins et des exigences. Par exemple, dans le cadre du SIP, on a la possibilité de choisir d’effectuer des paiements quotidiens, hebdomadaires, mensuels, trimestriels ou annuels. Il offre également une gamme d’options flexibles, telles que l’on peut démarrer SIP pour un montant supplémentaire ou annuler un SIP existant et en recommencer un nouveau.

SIP suit la méthode de la moyenne des coûts en roupie et aide les investisseurs à faire la moyenne de leur coût d’achat et à maximiser les rendements.

Cela dit, il y a eu des moments où chacun de nous a manqué un ou deux versements SIP. Dans le cas où vous êtes confronté à une telle situation où vous ne pouvez pas payer les versements SIP en raison d’une crise financière, notez que l’AMC n’annulera pas le SIP ou ne vous pénalisera pas pour avoir manqué un ou deux versements SIP.

Les maisons de fonds communs de placement annulent le SIP uniquement si un investisseur manque les versements du SIP pendant 3 mois consécutifs. Cependant, les banques pourraient pénaliser l’investisseur pour avoir déshonoré les paiements par prélèvement automatique.

Investir dans des fonds communs de placement par le biais du SIP aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Il s’agit d’une installation de fonds communs de placement où tout investisseur investit régulièrement des montants fixes dans un système de fonds communs de placement.

De plus, certains AMC, pour aider un investisseur en crise, proposent la facilité de «pause SIP» d’une durée allant de 1 mois à 6 mois. Par conséquent, l’investisseur peut suspendre les versements SIP pendant quelques mois et les redémarrer une fois qu’il est à l’aise financièrement.

Les experts du secteur affirment que si les investisseurs sont irréguliers avec les versements SIP, non seulement ils accumuleront moins de richesse, mais ils ne parviendront pas non plus à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Par conséquent, les planificateurs financiers suggèrent qu’il faut essayer de mettre de côté au moins 3 à 6 mois de versements SIP dans un fonds d’urgence pour faire face à une crise financière.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.