Avez-vous oublié Luis Miguel? Aracely Arámbula heureuse d’un nouvel amour | Instagram

Si Aracely Arámbula a toujours été réservée quant à sa vie privée, l’ex de Luis Miguel a révélé de nouveaux détails L’amour a frappé à sa porte ! : “Mon petit ami vient d’aller à Acapulco.”

Heureuse, amoureuse et avec de nouveaux projets sur le pas de la porte, Aracely Arámbula semble atteindre le milieu de cette 2021, malgré continuer d’être une année difficile en présence de la crise sanitaire.

Aracely Arambula, qui a révélé qu’il préférait toujours se faire vacciner pour différentes raisons, a récemment partagé qu’il était dans sa meilleure étape personnelle et professionnelle, car en plus de divers projets, il apprécie également les miels de l’amour. Ainsi, il a également confirmé qu’il n’appartient pas au milieu artistique.

Mon coeur très bon. (Mon petit ami) vient de quitter Acapulco, Dieu merci, il n’est pas célèbre, a révélé Arámbula.

La “actrice de télévision“, Aracely Arámbula Jaques est plus que satisfaite car heureusement le lieu de travail lui sourit avec diverses propositions, elle a avancé au sujet de son voyage à l’Union américaine pour apporter le travail” Pourquoi les hommes aiment les cab¨¨¨nas.

Cependant, il a commenté les raisons pour lesquelles il n’a pas pu se rendre aux États-Unis en mars comme prévu.

Ma tournée était arrêtée, j’étais en route pour les Etats-Unis en mars 2020.

La “actrice de théâtre“Il a anticipé quand il envisage de redémarrer sa tournée et annonce les prochaines dates

Maintenant j’y reviens le 25 septembre que nous allons à Atlanta, El Paso, Texas, Los Angeles et à Las Vegas je serai le 30 septembre, donc tout le monde est invité, je suis très reconnaissant à Dieu de pouvoir avoir santé, a-t-il commenté.

“Ne monte pas sur le tapis”

L’interprète mémorable de “Parfum de gardénias“Il a été fort en parlant de sa participation, qui a un grand message pour les hommes et les femmes, il a commenté :” Ne montez pas sur la table “, conseille l’actrice de feuilleton de 46 ans.

“La pièce a un très beau message pour tous les couples et pour les femmes qui ne montent pas sur le tapis”, a commenté Aracely.

A travers une conversation qu’elle a eue avec son amie Cynthia Copelli, qu’elle n’a pas hésité à soutenir dans son nouveau projet avec une chaîne YouTube, la Chihuahua a ouvert la porte à plus de détails sur sa vie personnelle dans le nouveau programme “Do It”.

En outre, il a également abordé sa facette au sein du monde des réseaux sociaux où il a également prévu diverses surprises pour ses followers, Arámbula Jaques a récemment lancé sa propre application AraApp, une idée qu’il révèle née pendant la pandémie.

Pendant la pandémie j’enregistrais, en mai, des recettes de cuisine, ce qui me demandait beaucoup. Je veux faire avec Susana Palazuelos et son fils, Lalito, on va leur faire un délicieux ceviche et poulpe amoureux, façon Acapulco, a-t-il promis.

De même, le collaborateur de Telemundo dans des histoires comme “La doña“et” La Patrona “, a abordé plus en détail le contenu qu’il donnera aux utilisateurs :

Il y a des choses sportives, il y a une belle section spirituelle avec Tania Karam, pour toutes les filles et leur estime de soi. Je fais cela à cause de tout ce qu’ils m’ont demandé et voulaient savoir, c’est ce que je propose dans cette application à mon AraFamilia, Arámbula a abondé.

La collaboratrice également de Televisa et interprète de romans tels que “Acapulco, corps et âme”, “Hug me very strong”, entre autres, a partagé que l’un de ses plus grands souhaits était de pouvoir revenir au petit écran, cependant, son les engagements actuels ne le permettaient-ils pas.

Je ne peux pas retourner à la télévision

L’interprète de “Bad news”, l’une de ses plus récentes sorties en musique, a partagé que le producteur Nicandro Díaz l’avait invitée à participer à une telenovela, cependant, la mère de Daniel et Miguel Gallego Basteri n’a pas pu accepter et en explique les raisons.