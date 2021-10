Avez-vous perdu votre emploi pour avoir refusé le vaccin COVID? Tu n’es pas seul! – Blog du trou de mémoire

Nouvelles sur l’impact sur la santé

19 octobre 2021

De nombreux hommes et femmes courageux perdent leur emploi aujourd’hui parce qu’ils refusent de se conformer aux mandats immoraux de laisser les autres contrôler leur corps et leur santé.

Les politiciens et le système judiciaire servent leurs maîtres à Wall Street en permettant que cela se produise, mais il y a encore un pouvoir latent dans ce pays, et dans le monde, qui pourrait bouleverser leurs plans, et c’est le pouvoir des gens qui refusent se conformer.

Des médecins, infirmières, éducateurs, pompiers et professionnels du sport aux personnes de tous horizons, beaucoup ont choisi de se tenir sur la foi et la vérité, peu importe ce qu’il faut, et de résister aux mandats des vaccins COVID.

Dans cette vidéo en larmes, ils parlent de ce qu’ils ont vécu et vous encouragent à suivre leur exemple.

Vous n’entendrez pas leurs voix dans les médias d’entreprise appartenant à l’industrie pharmaceutique, mais nous vous en proposons plusieurs dans cette vidéo.

Ce sont parmi les meilleurs travailleurs de la société, et il est peu probable que les organisations qu’ils représentent dureront beaucoup plus longtemps si elles continuent de licencier des personnes intègres et fidèles qui choisissent de défendre la vérité plutôt que de céder aux tyrans.

Lorsque leurs employés qui se sont conformés aux mandats commencent à souffrir de blessures et de maladies à vie, tandis que d’autres meurent, vers qui se tourneront-ils pour doter leur organisation? La vérité qu’ils apprendront douloureusement, c’est qu’ils ont plus besoin des travailleurs non vacillés que les travailleurs non vacillés n’en ont besoin.

Tu n’es pas seul! #rester en ligne

