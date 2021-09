Avez-vous peur de septembre? Le prix du Bitcoin espère briser la tendance à la baisse

in

Bitcoin (BTC) a du mal à franchir la barre des 50 000 $ depuis plus de 10 jours. Cependant, le 2 septembre, la crypto-monnaie premium a brièvement dépassé le cap, envoyant des ondulations positives sur le marché. Depuis lors, le jeton est tombé en dessous de la marque pour s’échanger dans la fourchette de 49 000 $ avant de rebondir pour atteindre à nouveau la barre des 50 000 $ le 3 septembre.

Étant donné que Bitcoin se comporte souvent de manière cyclique, un examen des tendances mensuelles de septembre pourrait révéler des tendances de prix, ce qui pourrait à son tour être utile pour évaluer les perspectives pour le mois prochain. Historiquement, septembre a été l’un des mois les plus médiocres pour BTC. Un examen des données de prix mensuelles depuis 2013 révèle que le jeton a enregistré des gains positifs en septembre à deux reprises en huit ans, en 2015 et 2016, culminant à 6%, ce qui pourrait être considéré comme presque stable.

Pete Humiston, directeur de Kraken Intelligence, le département de recherche de la bourse Kraken, a expliqué à Cointelegraph ce que cette tendance pourrait signifier pour cette année :

« Septembre est historiquement le mois le moins performant pour Bitcoin. Cela dit, il frôle les 50 000 $ depuis trois semaines. Si Bitcoin devait franchir ce cap psychologiquement significatif, cela pourrait raviver l’intérêt des investisseurs et générer l’élan nécessaire pour le ramener à 60 000 $. »

En fait, BTC a affiché du rouge en septembre au cours de quatre des cinq dernières années, ce qui en fait la période la plus sombre pour la pièce. Cependant, la barre des 50 000 $ est considérée comme l’un des niveaux de résistance importants pour cet actif puisqu’il a franchi la barrière quelques jours seulement après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé que la société avait acheté du BTC pour 1,5 milliard de dollars le 8 février, en plus de commencer d’accepter Bitcoin comme moyen de paiement. Le jeton qui dépasse brièvement ce niveau de résistance plus tôt ce mois-ci pourrait être un signe positif pour l’actif.

Cointelegraph a discuté du scénario actuel avec Hunain Naseer, analyste principal chez OKEx Insights, l’équipe de recherche de l’échange de crypto-monnaie OKEx. Il a déclaré: «Dans l’état actuel des choses, le combat BTC pour moins de 50 000 $ est le grand combat que les taureaux doivent gagner avant de pouvoir voir 60 000 $. Le passage de 50 000 $ à 60 000 $ sera probablement beaucoup plus rapide que le passage actuel de 40 000 $ à 50 000 $. »

Le modèle S2F voit moins de déviation

Le modèle stock-to-flow (S2F) de l’utilisateur de Twitter PlanB a été l’un des modèles quantitatifs les plus précis tentant d’évaluer et de prévoir le prix du Bitcoin. Il le fait sur la base des injections d’approvisionnement de l’encours sur une période donnée. Sur la base du modèle, le prix du Bitcoin est supposé avoir dépassé 100 000 $ pour échanger des mains autour de la barre des 105 000 $.

Cependant, BTC se remet actuellement d’un écart plus important par rapport à S2F fin juillet, lorsqu’il est apparu que le modèle pourrait être invalidé. Ce n’est pas la première fois que le prix du Bitcoin s’écarte négativement du modèle. La déviation a commencé fin octobre 2018 et a duré jusqu’à la mi-juin 2019 avec une durée de près de sept mois. En comparaison, la variation négative actuelle en cours n’a duré que trois mois environ. A noter ici que pour le reste de l’année, le modèle S2F est considérablement plat et anticipe une fourchette similaire au début du quatrième trimestre.

Naseer a ensuite discuté des prévisions du modèle par rapport au prix du marché, en déclarant: «Compte tenu du sentiment actuel et des fondamentaux à long terme, il n’est pas exclu que BTC atteigne 100 000 $ en décembre, d’autant plus qu’octobre et novembre ont historiquement été de bons mois pour Bitcoin. Ils pourraient facilement le fixer à 100 000 $ à la mi-décembre avant toute correction. »

Concernant ce modèle, Jake Wujastyk, analyste de marché en chef chez TrendSpider, une société de logiciels d’analyse technique, a déclaré à Cointelegraph : « Sur la base de l’utilisation du mouvement mesuré du plus bas de mars 2020 à la bougie d’octobre 2020. (sept mois), en appliquant ce mouvement mesuré au minimum de juin 2021 le placerait à environ 100 000 dollars d’ici la fin de l’année, en supposant que la mesure soit la même. »

Bien que le modèle S2F ait été très précis dans la prévision du prix du Bitcoin jusqu’à présent, il est important de noter que tous les indicateurs techniques ont leurs limites. Humiston a parlé plus en détail des perspectives plus larges du marché des crypto-monnaies, en déclarant: «Un passage à 100 000 $ en quatre mois nécessiterait un afflux important de capitaux. Bien que ce ne soit certainement pas impossible, il semble peu probable maintenant que l’attention des investisseurs se soit tournée vers des actifs cryptographiques alternatifs comme Ether, Cardano et Solana. »

Altcoin Boom pourrait éviter 100 000 $ BTC cette année

Alors que Bitcoin s’est lentement approché de la barre des 50 000 $ et a en effet du mal à le conserver aujourd’hui, des altcoins tels que Ether (ETH), Cardano (ADA) et Solana (SOL) ont connu une percée pure et simple ces dernières années.

Selon les données de CoinMarketCap, au cours des sept jours précédant la rédaction de cet article, BTC était en hausse de 6,40 %. En comparaison, les altcoins ont éclipsé ces chiffres, SOL affichant 73,83 %, ETH 26,57 % et ADA 15,97 % sur la même durée. SOL et ADA ont récemment enregistré de nouveaux sommets historiques également en septembre.

Ce boom de l’altcoin a fait chuter l’indice de dominance Bitcoin (BTCD) à 41,46% au moment de la rédaction, selon les données de TradingView.com. Ceci est similaire aux niveaux qu’il avait atteints en juin 2018. Le PDG de l’échange de crypto KuCoi, Johnny Lyu, a déclaré à Cointelegraph :

«Il est important de comprendre comment l’ETH et d’autres altcoins peuvent rivaliser avec BTC pour l’argent des nouveaux investisseurs et comment ceux qui sont sur le marché depuis longtemps peuvent se comporter. […] L’adoption massive des crypto-monnaies ne peut être réalisée sans la prospérité des altcoins. De nombreux acteurs du marché pensent qu’au niveau de prix actuel, c’est la valeur des altcoins qui est la plus sujette à une augmentation multiple. »

Le prix de Solana, par exemple, a augmenté de plus de 100 fois depuis le début de l’année. Même le modèle S2F optimiste de PlanB pour BTC prévoit que sa valeur sera d’un peu plus de 100 000 $ d’ici la fin de l’année, soit seulement trois fois la valeur du jeton au début de l’année. Ces grandes différences de rendement pourraient même pousser les investisseurs à choisir les altcoins comme véhicule d’investissement plutôt que Bitcoin.

Cependant, l’intérêt institutionnel pour le Bitcoin est à contre-courant par rapport aux niveaux observés en juin et juillet. Microstrategy a effectué un autre achat de BTC le 24 août, d’une valeur cette fois de 177 millions de dollars. Cela équivaut à un total de 105 085 BTC, évalué à 5,2 milliards de dollars actuellement et représente 0,5% de l’offre maximale de 21 millions de BTC.

Même l’une des principales institutions financières au monde, Citigroup Inc., envisage de négocier des contrats à terme sur Bitcoin proposés par le Chicago Mercantile Exchange, le plus grand marché de produits dérivés au monde. Selon le récent rapport, la société bancaire attend l’approbation réglementaire pour négocier cet instrument dérivé.

Lyu a en outre expliqué comment la croissance du marché des crypto-monnaies dans son ensemble renouvelle l’intérêt institutionnel pour l’industrie, déclarant : « La reprise progressive de l’intérêt institutionnel pour les crypto-monnaies est déjà évidente. Des nouvelles positives concernant les investissements de SpaceX dans Bitcoin, les mises à jour du réseau Ethereum en août et Cardano en septembre – tout cela neutralise le marché baissier de mai-juin et renforce la confiance des acteurs du marché dans une nouvelle croissance. “

Wujastyk a également suggéré que les mouvements de prix que Bitcoin a effectués ces derniers mois nécessitent l’injection de grandes quantités de capitaux pour déplacer le marché, indiquant que le capital institutionnel est définitivement impliqué. Cette dynamique de marché qui existe actuellement à la fois pour le Bitcoin et les altcoins pourrait être le facteur de différenciation conduisant à un mois historiquement redouté pour le marché des crypto-monnaies.