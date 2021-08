Avez-vous pré-commandé l’un des derniers gadgets de Samsung ?

Cette semaine, Samsung a enfin organisé son événement tant attendu Galaxy Unpacked, présentant ses derniers téléphones pliables aux côtés de nouvelles montres intelligentes et de quelques écouteurs sophistiqués équipés de l’ANC. Malgré de nombreuses fuites qui ont gâché la surprise, la gamme de cet automne semble être l’une des meilleures à ce jour, ce qui rend plus difficile que jamais le choix de l’appareil que vous allez précommander.

Le Z Fold3 peut sembler être une simple itération du design de l’année dernière, mais une tonne d’améliorations de la qualité de vie contribuent à lui donner l’impression d’être le premier téléphone grand public de la série Z. Avec la résistance à l’eau, la prise en charge du S Pen et une caméra sous-écran, le seul sacrifice que vous devez faire sur le Galaxy S21 vient de votre portefeuille. Le Z Flip3 est destiné à être un succès encore plus grand. Avec le prix tombant enfin en dessous de quatre chiffres (ne serait-ce qu’à peine), il ne serait pas surprenant de voir de nombreux acheteurs choisir la coque à clapet fantaisie de Samsung plutôt qu’un facteur de forme plus traditionnel cette saison des vacances.

La série Galaxy Watch4 est tout aussi excitante. C’est le premier portable à être lancé avec Wear OS 3, avec une tonne d’améliorations à la fois en termes de vitesse et de convivialité. Samsung fait des déclarations audacieuses avec les Watch4 et Watch4 Classic, y compris jusqu’à 40 heures d’autonomie, une nouvelle conception de bracelet éventuellement améliorée et une tonne de capteurs pour le suivi de la santé et du bien-être. Pendant ce temps, Google a beaucoup à prouver avec Wear OS 3, et à son honneur, l’expérience semble assez bonne jusqu’à présent.

Et bien sûr, Samsung a également annoncé ses derniers écouteurs sans fil, les Galaxy Buds2. Conçu pour remplacer l’excellent Buds + de sa gamme TWE, le Buds2 est doté d’un ANC intégré et d’un design minuscule pour seulement 150 $. Nous devrons attendre pour voir comment ils sonnent et fonctionnent, mais les récents écouteurs de la société ont tous été excellents. Cela fait beaucoup de gadgets parmi lesquels choisir, surtout quand ils sont tous en pré-commande en ce moment. Tout sera officiellement lancé le 27 août, vous n’aurez donc pas à attendre longtemps pour mettre la main sur la dernière technologie de Samsung.

Alors, qu’as-tu commandé ? L’engouement pour les téléphones pliables vous a-t-il finalement conquis, ou avez-vous craqué pour la Watch4 ? Vous attendez peut-être un Pixel 6 ou vous attendez l’une des fameuses baisses de prix de Samsung dans quelques mois. Le sondage de cette semaine est à choix multiples, alors assurez-vous de nous faire savoir si vous avez pris une montre intelligente ou des écouteurs pour accompagner votre nouveau téléphone brillant.

