Avez-vous pré-commandé un Pixel 6 ou 6 Pro ?

Et juste comme ça, la semaine du Pixel 6 est terminée. Bien que l’événement lui-même n’ait peut-être pas réservé trop de surprises – une annonce précoce et un barrage inévitable de fuites – il est toujours excitant d’avoir un tout nouveau smartphone de Google à l’horizon. La seule question qui reste, bien sûr, est de savoir si vous en avez ramassé un ou non.

Si vous avez eu la chance de récupérer un Pixel 6 ou 6 Pro dans la boutique en ligne de Google, félicitations, ce n’était pas facile. Vous avez peut-être également eu de la chance avec d’autres détaillants ou transporteurs en ligne, qui proposaient tous des offres solides avec des échanges ou des remises en argent. Vous attendez peut-être de l’essayer par vous-même dans une démonstration pratique. Ou peut-être attendez-vous le retour en stock de votre modèle préféré.

Quoi que vous ayez décidé de faire, il ne fait aucun doute qu’il s’agit du lancement de Pixel le plus excitant depuis au moins deux ans. Google appelle ses derniers téléphones la première véritable série phare qu’il ait jamais expédiée, ce qui place certainement des attentes très élevées sur les deux appareils.

Quant à moi, j’ai rapidement pré-commandé – je travaille chez Android Police, après tout, et le prix du plus petit Pixel 6 était tout simplement trop bon pour me laisser passer. Mais maintenant, c’est à votre tour de nous le faire savoir. Avez-vous reçu votre commande tout de suite ou attendez-vous un réapprovisionnement d’une couleur spécifique ? Ou avez-vous décidé de sauter complètement les modèles de cette année ? Comme toujours, sonnez ci-dessous.

Le Pixel Day est passé et les précommandes sont désormais ouvertes. En as-tu acheté un ?

