Avez-vous pris des résolutions de remise en forme pour la nouvelle année? C’est ainsi que vous pouvez les accomplir!

Plusieurs experts en fitness ont déclaré que dans la plupart des cas, l’énergie et l’élan ne durent pas plus de quelques semaines ou un mois au maximum, car les gens glissent à nouveau dans leur zone de confort.

Au début de chaque année, il y a une longue liste de résolutions, y compris des résolutions en constante évolution sur la forme physique, car les gens ont du mal à faire face à leurs résolutions après quelques jours. Plusieurs experts en fitness ont déclaré que dans la plupart des cas, l’énergie et l’élan ne durent pas plus de quelques semaines ou un mois au maximum, car les gens glissent à nouveau dans leur zone de confort. Cependant, avec l’aide de certains conseils, on peut non seulement prendre des résolutions de remise en forme réalistes, mais aussi les respecter avec cœur et âme et en faire une partie de leur vie.

Laisse aller lentement

La plupart des jeunes passionnés qui s’inscrivent dans une salle de sport essaient d’en faire trop trop tôt. Les experts en fitness ont toujours souligné l’importance de la cohérence par rapport à l’ampleur de l’exercice. Au début, il est préférable de commencer par un régime plus léger et facile et de continuer à le faire régulièrement. Une fois qu’un individu est devenu cohérent et discipliné, l’ampleur et l’intensité de l’exercice peuvent être augmentées de manière transparente. Il est tout aussi important de reconnaître que des personnes différentes mènent des vies différentes et ont des modes de vie différents. Alors qu’un individu peut aimer faire du vélo régulièrement, l’autre peut être plus à l’aise pour soulever des poids. On devrait essayer de commencer leur parcours de remise en forme avec ce qu’ils aiment.

Travailler de la maison

À l’époque où nous vivons, il n’y a aucune certitude de pouvoir aller régulièrement à la salle de sport, il faut donc commencer à la maison. Un avantage supplémentaire de l’entraînement à domicile est le fait que le temps nécessaire pour se préparer à aller à la salle de sport et à voyager est plus long que le temps qu’il faut pour terminer l’ensemble de l’entraînement à la maison. Cependant, il y a certains inconvénients, ainsi que l’on ne peut pas faire appel à un entraîneur physique à la maison et peut ne pas être en mesure de se procurer tout l’équipement que l’on obtient au gymnase.

Planifiez votre journée

Plus que la volonté d’avoir l’air en forme et d’aller au gymnase tous les jours, ce qui rend les gens plus susceptibles de réaliser leurs résolutions, c’est leur planification au début de la journée. Se lever tôt, faire un peu de méditation et dresser une liste de choses à faire peuvent aider les gens non seulement à respecter leur résolution de mise en forme, mais aussi à accomplir leurs tâches professionnelles et personnelles à temps.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.