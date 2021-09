Avez-vous reçu l’iPhone 13 ? Si oui, quelle est votre fonctionnalité préférée jusqu’à présent ?

Cela fait une semaine depuis la sortie de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro. Avec un design peaufiné, de meilleurs appareils photo et une autonomie de batterie améliorée, quelle est votre fonctionnalité préférée du téléphone jusqu’à présent ?

Dans l’un de nos derniers sondages, nous avons demandé aux lecteurs de . s’ils prévoyaient d’acheter l’iPhone 13. Près de 40% ont déclaré qu’ils opteraient pour le 13 Pro Max, suivi du 13 Pro (30%). En revanche, près de 23% de nos lecteurs ont déclaré qu’ils sautaient l’iPhone 13.

Mais plus de gens qu’improbable pensaient qu’il serait formidable d’acheter le dernier iPhone. Au fil de la semaine, quelle est votre fonctionnalité préférée jusqu’à présent ?

L’une des choses qui a attiré l’attention des gens était Mode cinématique. En prenant des photos en 1080p à 30 ips, les utilisateurs peuvent choisir de faire la mise au point sur un sujet tout en floutant l’arrière-plan. À l’aide de l’IA ou du toucher du doigt, les utilisateurs peuvent changer automatiquement de sujet.

En parlant d’appareils photo, Apple a présenté Styles photographiques, qui permet aux clients de choisir des styles prédéfinis tout en préservant les tons chair, en s’assurant qu’ils peuvent prendre des photos comme ils les aiment.

Un autre excellent ajout à l’appareil photo est Macrophotographie. Bien que, pour l’instant, il ne soit pas possible de la désactiver, les gens peuvent utiliser cette fonctionnalité pour de belles photos ainsi qu’à des fins médicales.

Bien que la refonte de l’iPhone soit venue avec l’iPhone 12, l’iPhone 13 a également reçu quelques modifications. A part un encoche plus petite, les modèles Pro ont des capteurs de caméra principaux géants, qui pourraient presque interférer avec le chargeur MagSafe. Aussi, il est important de noter que cet iPhone est tout au sujet nouvelles couleurs: Pink, Midnight et Starlight pour la version régulière et Sierra Blue pour les modèles Pro.

Une autre fonctionnalité que les utilisateurs attendaient était Promotion, ce qui rend le défilement des applications beaucoup plus fluide. Avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, il apporte une expérience similaire à l’iPad Pro.

Les nouveaux iPhones apportent également un batterie plus grande et meilleure la vie. Apple affirme que les modèles iPhone 13 mini et 13 Pro ont obtenu 1,5 heure de plus que les modèles précédents, tandis que l’iPhone 13 et le 13 Pro Max ont obtenu plus de 2,5 heures de plus que leurs prédécesseurs. De plus, chaque nouvel iPhone est livré avec au moins 128 Go de stockage, tandis que les modèles Pro peuvent être personnalisés jusqu’à 1 To de stockage.

Pour ceux qui n’ont pas eu d’iPhone 12 l’année dernière, c’est probablement la première fois que vous utilisez un iPhone 5G. Quelle est votre expérience jusqu’à présent? Avez-vous pu utiliser cette technologie de bande mmWave ultra-rapide ?

Aussi, impossible de parler de l’iPhone 13 sans mentionner iOS 15. Ce nouveau système d’exploitation apporte le mode Focus, la possibilité de localiser votre iPhone même lorsqu’il est éteint, ainsi que Live Text, qui vous permet de sélectionner du texte et des chiffres sur une photo, puis de passer un appel, d’ouvrir Maps, etc.

Il y a de quoi être enthousiasmé par l’iPhone 13. Votez dans le sondage, puis partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Quelle est votre caractéristique préférée des nouveaux iPhones jusqu’à présent ?

