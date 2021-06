Avez-vous reçu un e-mail comme celui-ci de la police nationale ? C’est réel, et c’est un avis important | Vie

La police nationale avertit les citoyens qu’avant de partir en vacances, ils vérifient la validité de leur pièce d’identité et publient également une notification qui pourrait finir par recevoir par courrier électronique.

Vous pensez sûrement déjà à vos vacances bien méritées pour ce même été, un été dont vous pourrez profiter beaucoup plus que le précédent, et c’est pourquoi des millions de citoyens ont l’intention, de juin à septembre, de visiter les endroits où ils ont été. au désir ces derniers mois.

Bien que les précautions sanitaires doivent continuer, que le vaccin ait été reçu ou non, une autre préoccupation de l’utilisateur devrait être la Carte d’identité, et la police a commencé à avertir sur les réseaux sociaux de l’expiration de celui-ci.

Il convient de préciser que le DNI est totalement nécessaire pour prendre l’avion, s’inscrire dans un hôtel ou encore acheter un billet de train et, selon la loi, doit être valide et non expiré. La police nationale s’est donc tournée vers Twitter pour avertir les citoyens pour vous assurer de la date de validité de votre pièce d’identité et, s’il est expiré, prendre rendez-vous pour son renouvellement.

Vous avez sûrement déjà prévu ce voyage tant attendu pour l'été 2021. Ne laissez pas la date d'expiration de votre pièce d'identité le gâcher. Vérifiez-le, prenez rendez-vous et renouvelez-le à temps pour profiter de vos vacances.

Profitant du message, la Police nationale Il voulait également mettre en garde contre l’un des e-mails qu’ils envoient habituellement aux utilisateurs, en particulier à ceux qui ont activé les certificats DNI.

Et c’est que lorsque ces certificats doivent être renouvelés, l’utilisateur finira par recevoir une notification sous la forme d’un e-mail de la part de la police, sous l’adresse officielle [email protected].

Vous avez reçu un e-mail comme celui-ci et vous ne savez pas s'il faut vous méfier ? C'est vrai, c'est un avis de renouvellement de vos certificats DNIe.

De cette manière, la Police nationale s’assure que l’utilisateur connaît que cet email est tout à fait légitime, et est envoyé lorsque les différents certificats DNIe expirent. Si vous souhaitez renouveler le certificat, l’utilisateur peut se rendre dans l’un des points de mise à jour DNIe 3.0, situés dans les bureaux où les DNI et les passeports sont délivrés.

Une fois sur place, l’utilisateur n’a plus qu’à insérer son identifiant électronique puce vers le haut, saisir le code PIN correspondant et attendre que la machine renouvelle les différents certificats.

S’il est temps de renouveler votre DNI, ou s’il a même expiré en raison d’un oubli, vous pouvez effectuer la plupart des procédures en ligne. Vous obtiendrez toutes les informations dont vous avez besoin et vous gagnerez beaucoup de temps. On vous explique comment faire.

Le renouvellement des certificats DNI électroniques est volontaire, et c’est un service optionnel que le nouveau DNIe a en tête depuis des années et que, de même, il serait pratique pour vous de mettre à jour avant de partir en vacances dans quelques semaines.