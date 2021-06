Le bâtiment du Capitole de l’État de Washington à Olympie. (Photo Flickr via Tom Sparks)

Ils sont arrivés au cours du mois dernier dans les boîtes de réception des codeurs Microsoft, des rédacteurs en chef d’Amazon et des ingénieurs de Boeing, ainsi que de dizaines de milliers d’autres employés dans l’État de Washington : des e-mails des services de paie ou des ressources humaines indiquant aux membres du personnel qu’ils pourraient avoir la possibilité d’opter- d’une nouvelle taxe sur les salaires de l’État pour financer les soins de longue durée.

A quoi de nombreux salariés ont répondu : « Qu’est-ce qui se passe dans le monde… ?

La raison de l’e-mail est une taxe et un programme quelque peu oubliés approuvés par la législature de l’État il y a trois ans : la loi de Washington à long terme sur les services et le soutien (LTSS). Cette année, la loi entre en vigueur et comprend un impôt payé par les employés – à moins que ces travailleurs n’obtiennent un plan de soins de longue durée approuvé ailleurs.

Inutile de dire que l’annonce d’une nouvelle taxe sur les salaires avec une disposition de retrait déroutante a pris de nombreuses personnes au dépourvu. “Je pense que c’était déroutant pour beaucoup de gens”, a déclaré Travis Prescott, qui travaille chez Microsoft. “Même si la loi a été adoptée en 2019, je pense que cet e-mail inattendu était le premier que la plupart d’entre nous en ayons jamais entendu parler.”

Voici donc votre introduction sur ce qu’est la loi, ce qu’elle fait et ce que signifie s’inscrire ou se désinscrire. Et nous avons inclus une réponse bonus sur une échappatoire potentielle.

Quelle est cette taxe ?

La taxe est contenue dans la Long-Term Services and Supports Trust Act (LTSS). Premier programme de ce type dans le pays, le LTSS a été approuvé par la législature et le gouverneur de l’État en 2019. La loi comprend une taxe de 0,58% pour chaque tranche de 100 $ de chaque chèque de paie et une rémunération à base d’actions. Si vous gagnez 100 000 $ par an, par exemple, cela signifie 580 $ de plus de charges sociales chaque année. À moins, bien sûr, que vous réussissiez à vous désinscrire de la taxe (nous en reparlerons dans un instant). Il devrait financer en partie les soins de longue durée pour les résidents de Washington qui ont cotisé au programme et qui sont éligibles.

Pourquoi financer les soins de longue durée?

Pour répondre à cela, vous devez d’abord examiner le programme Medicaid de l’État. Considérez Medicaid comme une branche étatique du vaste programme fédéral Medicare. En règle générale, Medicare s’adresse aux personnes de 65 ans et plus, aux jeunes handicapés et aux personnes ayant besoin de dialyse. L’assurance-maladie paie pour beaucoup de choses, mais pas pour les soins de longue durée. Cela vient de Medicaid financé par l’État.

Avec le soutien du gouvernement fédéral, Medicaid, géré par l’État, gère et aide à financer l’assurance maladie pour tous les autres inscrits qui ne sont pas affiliés à une assurance privée. Dans l’État de Washington, cela s’appelle Apple Health. Plus important encore, Medicaid est également le programme qui fournit des soins de longue durée aux personnes éligibles et qui ne peuvent pas se le permettre autrement.

Les soins de longue durée sont extrêmement coûteux, en particulier pour les femmes, car elles ont tendance à vivre plus longtemps que les hommes. Les analystes du budget de l’État affirment que l’État ne pourra pas se permettre le besoin prévu de soins de longue durée. La nouvelle taxe est à la fois un effort pour fournir des soins de longue durée très limités et pour aider à financer l’ensemble du programme Medicaid.

Un e-mail envoyé aux employés de Microsoft au sujet de la taxe sur les salaires.

D’ACCORD. Alors dois-je m’inscrire ou me désinscrire ?

Ce ne sont pas les vrais choix. Vos choix réels sont d’opter pour l’impôt de l’État ou d’opter pour un régime privé, car l’État exige désormais une certaine forme de couverture des soins de longue durée (nous reviendrons sur cette échappatoire dans un instant). Peu de régimes d’assurance privés d’entreprise offrent une couverture des soins de longue durée dans le cadre d’un régime global. Il est probable que vous n’ayez pas de soins de longue durée sur votre lieu de travail. Mais certains programmes financés par l’employeur peuvent répondre à l’exigence de retrait. Vérifiez malgré tout.

Si vous êtes travailleur indépendant, vous êtes exonéré mais pouvez vous inscrire.

Quelle est la meilleure affaire ?

Cela dépend de ce que vous voulez. Si vous êtes jeune, en bonne santé et que vous cherchez simplement à dépenser le moins possible et à gagner moins de 200 000 $ par an, l’impôt de l’État est probablement la voie à suivre. Si vous gagnez plus que cela, trouvez un régime privé de base bon marché et fournissez une preuve de couverture à votre service de la paie pour contourner la taxe. Il s’agit d’une directive générale, mais pas d’une règle absolue, car les régimes privés de soins de longue durée peuvent être plus coûteux pour les femmes que pour les hommes, parfois 60 % plus chers. Si vous voulez savoir pourquoi, visitez simplement une maison de retraite, un centre pour personnes âgées ou un établissement de soins de longue durée. Regardez le pourcentage de femmes par rapport aux hommes. Voilà ta réponse.

Si vous êtes dans la mi-quarantaine ou plus et que vous songez à une assurance soins de longue durée qui offre une couverture réelle, c’est simple : souscrivez à un régime privé, obtenez la preuve que vous avez souscrit à un régime et optez pour l’exemption d’impôt. Le coût des soins de longue durée – en particulier les soins de la mémoire – peut être financièrement écrasant, jusqu’à 8 000 $ par mois. Une police qui offre une couverture réelle vous coûtera entre 2 000 $ et 3 000 $ par an.

Pourquoi ne pas simplement opter pour la couverture d’État la moins chère?

C’est une couverture très, très limitée. Si vous cotisez au programme de l’État pendant la durée minimale requise – une décennie de paiements, en général – le maximum que vous collecterez est de 36 000 $. C’est le total, pas seulement le montant annuel. Pour les soins de longue durée, c’est une goutte dans le seau. De plus, tout le monde n’a pas droit aux soins de longue durée de l’État. Vous devez répondre aux critères d’admissibilité tant du point de vue financier que de la santé. Essentiellement, vous ne devez pas être capable de prendre soin de vous – vous nourrir, vous baigner, etc. – et vous devez avoir épuisé la plupart de vos actifs financiers avant que l’État n’intervienne et vous aide.

De plus, si vous ne vivez pas dans l’État de Washington au moment où vous avez besoin de soins de longue durée, vous ne pouvez pas percevoir. Encore une fois, si vous avez entre 20 et 30 ans et que vous gagnez moins de 200 000 $ par an, quel que soit votre sexe, s’en tenir à la taxe d’État peut être une option intéressante.

Quand dois-je prendre une décision ?

Techniquement, vous avez jusqu’à 1 novembre 2021 pour décider si vous voulez devenir privé ou simplement accepter la taxe d’État. Vous n’avez rien à faire si vous voulez accepter l’impôt de l’État, et votre employeur le percevra. Mais si vous voulez une police privée, n’oubliez pas qu’en obtenir une n’est pas un processus immédiat. Votre assureur potentiel vous examinera pour déterminer votre taux, puis vous facturera et fournira ensuite la preuve de couverture requise. Cela prend du temps. Les experts suggèrent de prendre une décision fin juillet ou début août. Mais alors que vous devez prendre votre décision avant le 1er novembre, vous n’avez pas à fournir de preuve avant la fin décembre. Vous disposez donc d’un petit délai de grâce.

Maintenant, à propos de cette échappatoire…

Droite. Ainsi, parmi les dispositions vagues de la LTSS se trouve la preuve d’assurance requise pour contourner la taxe d’État. Bien que vous deviez le fournir, il n’y a aucune obligation claire que vous deviez le fournir chaque année, selon une analyse du cabinet d’avocats Davis Wright Tremaine. Cela signifie que vous pourriez obtenir une police pour un an, refuser le renouvellement et rester en dehors de l’impôt tant que vous restez avec le même employeur. Cependant, si vous ne payez pas l’impôt, vous ne pourrez jamais recevoir ses avantages.

Si vous avez besoin de plus d’aide ou souhaitez plus de détails, voici quelques explications :

Et voici un guide pratique, élaboré par Brooks, qui compare les régimes publics et privés (cliquez pour agrandir) :