Avez-vous repéré ce savoureux Zelda: Breath Of The Wild référence dans Hyrule Warriors: Age Of Calamity?

Comme on peut s’y attendre, il y a beaucoup de références à Zelda : le souffle de la nature dans Hyrule Warriors: Age of Calamity – ce n’est pas un choc énorme, étant donné que les deux sont basés sur la même version de l’univers Zelda.

Cependant, l’utilisateur de Twitter Alexander Trevino a repéré l’une des références les plus subtiles à ce jour, et elle se déroule pendant la cinématique finale du jeu. Il voit la princesse Zelda concocter une recette, et si vous regardez de près, c’est en fait une que vous pouvez créer dans Breath of the Wild: Enduring Monster Stew.

Avez-vous repéré d’autres références obscures à Breath of the Wild pendant votre temps avec Hyrule Warriors : Age of Calamity ? Partagez vos favoris dans la section des commentaires ci-dessous.

Je suis retourné à Breath of the Wild pour voir si je pouvais préparer la nourriture que Zelda préparait dans l’une des cinématiques de Age of Calamity. Il s’avère que Zelda préparait un ragoût de monstre endurant ! Tout ce dont vous avez besoin est : Endura Shroom, Raw Meat, Hyrule Bass, Fresh Milk & Monster Extract. pic.twitter.com/klwf1hFTTy – Alexander Trevino (@TrainerTrevino) 2 novembre 2021