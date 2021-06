Avez-vous un abonnement payant aux services de stockage cloud ?

Le stockage en nuage est l’une des fonctionnalités les plus courantes des appareils technologiques grand public d’aujourd’hui, vous offrant un moyen pratique de sauvegarder des données importantes et d’y accéder de n’importe où.

Il existe également une variété de services, tels que Google One, Dropbox et OneDrive, tous offrant une petite quantité de stockage gratuit. Mais ces joueurs et autres services proposent également des abonnements payants, vous offrant ainsi beaucoup plus de stockage pour un tarif mensuel raisonnable.

Nous voulons donc savoir si vous avez un abonnement à un service de stockage en nuage ou si les niveaux gratuits vous suffisent. Votez dans le sondage ci-dessous et laissez un commentaire si vous souhaitez préciser votre décision.

J’envisage un abonnement au stockage cloud après que Google Photos a mis fin à son option de stockage gratuit et illimité, mais j’utilise actuellement des services de stockage cloud gratuits. J’aimerais beaucoup que Google propose un abonnement de style Apple One regroupant le stockage en nuage, YouTube Music, Google Play Pass, etc. D’ici là, j’évaluerai également d’autres services de stockage en nuage payants.