Avez-vous une confiance en votre cerveau ?

Toutes les deux semaines, le vendredi après-midi, j’ai un appel avec Brent. Une fois par mois, le samedi matin, Ned et moi parlons. Mitch et moi parlons tous les mois, Jill et moi parlons tous les mois Kelly et je parle toutes les six semaines, René et moi avons une discussion toutes les 4 à 6 semaines. La liste est longue, c’est environ 15-20 personnes. Tamara, Hank, Glen, George, Scott, Mike, Howard, Shari, Alice, Charlie, Bert, Maria et plus encore. Ce sont tous de bons amis, ils ont des carrières et des parcours très divers. Certains sont des consultants, la plupart sont des cadres dans diverses industries. Ils vivent sur 4 continents.

Ces personnes sont au cœur de mon brain trust. Ce sont des amis, nous apprécions nos conversations. Il y a toujours des plaisanteries sociales, généralement nous avons chacun quelque chose à nous plaindre, mais la plupart de la conversation se concentre sur les idées et la façon de penser différemment.

Les conversations vont du genre « Avez-vous lu ceci…..(c’est rarement un livre d’affaires, généralement l’histoire, la biographie, les affaires sociales). » « Avez-vous entendu parler de cela…(généralement il s’agit d’une idée) » « Avez-vous vécu cela….. » « Que pensez-vous de cela….(encore une fois, c’est généralement une idée). » « Que se passerait-il si tu essayais ça….. » « Tu devrais parler à…… » « J’ai fait une erreur, c’est ce que j’ai appris… »

Ma confiance en moi m’aide à penser différemment. Ils m’aident à apprendre. Ils m’aident à innover. Ils m’aident à changer.

Une partie de ce qui rend ces conversations si formidables, c’est qu’elles sont relativement « sans ego ». Chacun est l’un des meilleurs dans ce qu’il fait. Nous n’avons rien à nous prouver, alors nous ne perdons pas de temps à jouer à des jeux d’ego. Chacun est insatiablement curieux. Nous nous appelons, l’autre jour, Jill a dit: “Dave, tu réfléchis trop à ça…” Chacun est très ouvert d’esprit (je pense qu’il est difficile d’être curieux et pas ouvert d’esprit). Chacun est axé sur l’apprentissage continu, l’amélioration. Chacun veut avoir un impact – nous sommes guidés par nos divers objectifs et valeurs. Chacun se soucie de l’autre, en conséquence sont très généreux avec le temps.

Bien qu’il y ait beaucoup de mentorat et de coaching, d’une manière ou d’une autre, les termes mentor/coach ne décrivent pas ces relations ou la profondeur des conversations. Ce n’est pas un groupe de mentorat, la plupart ne connaissent pas les autres. Chacun d’eux a sa «confiance cérébrale» étendue.

Ces conversations me gardent au frais, elles me rappellent doucement que je suis faillible et que j’ai tellement à apprendre.

Avez-vous confiance en votre cerveau ? Avez-vous votre groupe que vous pouvez utiliser pour partager des idées, apprendre, explorer ? Avez-vous un groupe très diversifié? Garez-vous votre ego à la porte pendant ces conversations ?

Chacun de nous a besoin de sa propre confiance en soi. Ils nous rendent chacun meilleur, ils nous aident à grandir, ils nous aident à penser différemment.

Je suis profondément reconnaissant à mon cerveau confiance! Merci!

Auteur : Dave Brock

Dave Brock est président et chef de la direction de Partners In EXCELLENCE, une société de conseil mondiale visant à aider les organisations à engager plus efficacement leurs clients. Partners In EXCELLENCE aide ses clients à atteindre les plus hauts niveaux de performance et de productivité dans les ventes, le marketing et le service client. Ils aident les organisations à développer et exécuter des affaires… Voir le profil complet ›