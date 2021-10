Le moment où quelqu’un a renversé le thé glacé n’a pas été capturé (Image: Nintendo)

La Nintendo Switch a plusieurs points forts, mais l’aspect clé de sa conception qui a contribué à son succès est la flexibilité. C’est un concept qui est finalement plus que la somme de ses parties – quand vous le décomposez, c’est une tablette avec la technologie du milieu des années 2010 et un connecteur USB-C pour se connecter aux téléviseurs. Pourtant, c’est plus que cela grâce à la conception des produits de Nintendo. Aux joueurs du monde entier, il offre un choix et des façons intuitives de jouer. L’amarrage à un téléviseur est simple et instantané, les contrôleurs Joy-Con glissent et deviennent sans fil, vous pouvez le poser sur une table dans le parc. Tout cela est soit moins intuitif, soit impossible avec d’autres matériels de jeu, et Nintendo a même fait des bandes-annonces « My Way » Switch pour faire valoir ce point depuis un certain temps.

Il dispose également d’une bibliothèque massive à ce stade, avec une grande variété de titres à la fois du point de vue du premier et du tiers. Pourtant, comme ce scribe a commencé Terreur des métroides récemment, une réalisation a frappé – il n’y a qu’une seule façon de jouer au jeu : en mode portable, avec des écouteurs, dans une pièce sombre. C’est ainsi qu’il sera joué au générique, à partir de maintenant, ce qui en fera une sorte de jeu «juste avant de se coucher».

Un autre jeu récent était le contraire; j’ai seulement joué La Légende de Zelda : Skyward Sword HD à quai et en milieu de journée le week-end. Pourquoi le week-end uniquement ? Avec une préférence pour les commandes de mouvement, cela ne ressemblait pas à un jeu à jouer le soir après le travail, car les étalonnages rapides et fréquents ne semblaient pas convenir à un esprit fatigué. En tant que match du samedi après-midi sur plusieurs semaines, cependant, c’était parfait.

Donc, dans cet esprit, voici quelques catégories dans lesquelles nos jeux ont tendance à tomber en ce qui concerne les habitudes de Switch. Avez-vous une certaine « manière » de jouer à des jeux spécifiques ?

Derrière les sourires, il y a la rage de Mario Kart (Image: Nintendo)

#1 – Grands jeux télévisés

Outre Skyward Sword HD, il existe un bon nombre de jeux mieux adaptés à un grand écran, dont beaucoup sont probablement des RPG. Par exemple, bien que Monolith Soft ait fait du bon travail avec son interface utilisateur dans Xenoblade Chroniques 2 en particulier, les performances du jeu en ordinateur de poche (avec une résolution en chute libre) et de nombreuses informations à l’écran en font un bon candidat pour le jeu ancré. Et l’itération Switch de son prédécesseur, bien sûr. Le Switch a beaucoup de RPG et de grands jeux qui nécessitent de remplir l’écran avec beaucoup d’informations, et un certain nombre d’entre eux se qualifient certainement comme « meilleur lorsqu’il est amarré » (même si l’option de mener certaines batailles dans le bus est également la bienvenue) .

Ensuite, il existe certains jeux multijoueurs qui conviennent le mieux à un téléviseur, en particulier en multijoueur local. Mario Kart 8 Deluxe peut-être apparu dans la vidéo du concept Switch comme quelque chose à jouer dans la voiture mais, en pratique, si vous divisez l’écran, vous voulez regarder la moitié d’un téléviseur, pas loucher sur la moitié d’un portable. Nous pensons que la même chose peut s’appliquer à Super Mario Party, en particulier lorsque vous travaillez sur un tableau et que vous faites un mélange de mini-jeux coopératifs et versus sur un écran partagé.

Ne devraient-ils pas jouer ça dans un couloir ? (Photo : Nintendo)

#2 – Jeux de voyage

En théorie, cela peut s’appliquer à à peu près n’importe quoi, mais pensons à quelques exemples spécifiques. Ce scribe se souvient d’un voyage en train en jouant Splatoon 2 avec un copain, à savoir le mode Salmon Run, donc si chaque joueur a un exemplaire c’est un moment amusant.

C’est un peu d’entretien, cependant, et ce sont sans doute les jeux légèrement plus apaisants et moins pressurisés qui conviennent le mieux aux moments où vous êtes sur le siège passager d’une voiture, d’un train ou d’un avion. Quelque chose comme Vallée des étoiles est une bonne option. L’un des favoris de cet écrivain pour le temps qui passe est une lecture lente et régulière de Okami HD. Ou Enfers, un jeu rapide qui fait néanmoins fondre des heures.

Ou peut-être aimez-vous lire un peu lorsque vous voyagez ? The Switch propose de fantastiques jeux de type roman visuel, avec de bons exemples récents Les Chroniques du Grand As procureur et La maison dans Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition.

« Eh bien, je pourrais peut-être lire ce petit texte si j’avais ça à la télé » (Image: Nintendo)

#3 – Jeux d’écouteurs confortables

Jouer à Metroid Dread à la maison tout en portant des écouteurs peut ne pas sembler confortable, mais c’est le cas. Le jeu est sacrément tendu, mais s’y attaquer tout en étant blotti dans un fauteuil confortable peut soulager et aider à créer l’atmosphère (avec une tasse de thé chaude en option à proximité, bien sûr).

Comme nous le publions également en octobre, il existe de bons jeux d’horreur pour vous faire peur lorsque vous vous cachez sous une couverture dans une pièce sombre. Extraterrestre : isolement et tout un tas de Resident Evil les titres me viennent à l’esprit.

Les jeux de musique sont également une bonne option, et Switch a de bons « uns ». Il y a le snappily intitulé Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer avec The Legend of Zelda (respirer), et l’un de nos préférés est le merveilleux Sayonara Cœurs Sauvages. Si vous recherchez des jeux musicaux plus conventionnels basés sur le rythme, il y a les goûts de VOEZ, Démo et Cytus qui ont des centaines de pistes entre elles et fonctionnent mieux avec un casque (filaire, sauf si vous vous contentez de contourner la latence Bluetooth).

Et puis il y a la sortie récente Effet Tetris : Connecté pour les moments où vous voulez vous déconnecter complètement. Bonheur.

La seule façon de jouer à NBA 2K sur Switch (Image : Nintendo)

#4 – Les jeux de table auxquels vous jouez en public, comme ces enfants cools dans les pubs Ninty

Comme Nintendo l’aurait voulu, vous pouvez jouer à peu près n’importe quoi de cette façon mais… non. Sans aucun doute l’option de jeu la moins utilisée sur Switch, c’est néanmoins toujours une chose amusante à faire lorsque vous êtes dehors et que vous êtes un peu social, ce qui apparemment arrive encore de temps en temps. En fait, l’écran plus grand et la béquille plus robuste du modèle Switch OLED pourraient rendre ce style de jeu plus viable à partir de maintenant.

Un choix évident – et nous ne le disons pas seulement à cause de la publicité OLED de Nintendo – est Jeux Clubhouse : 51 classiques mondiaux. Avec un bon support pour un seul Joy-Con et l’écran tactile selon le jeu, il a sans doute quelque chose pour à peu près tout le monde.

Quelque chose d’assez différent que nous avons vu jouer dans le monde réel (lors d’un mariage, rien de moins) est tout Pack de fête Jackbox titre, car les joueurs peuvent participer et utiliser leurs téléphones comme contrôleurs. Nous avons vu des gens légèrement intoxiqués faire cela – c’est une chose.

Dans tous les cas, le but de cet article sinueux était d’avoir une discussion amusante et de lire quelques commentaires pour savoir si vous aimez tous jouer à certains jeux d’une manière spécifique. Avez-vous un jeu préféré uniquement sur ordinateur de poche ou quelque chose pour lequel vous sortez vraiment de la béquille pour jouer sur une table ? Ou peut-être que certains jeux doivent être à la télévision ? Avons-nous manqué une catégorie ou deux ci-dessus?

