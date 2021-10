Aviation : Pose de piste pour le décollage du secteur

Le ministère a également annoncé une nouvelle politique pour les activités d’entretien, de réparation et d’exploitation (MRO).

Faisant suite aux défis posés par Covid-19, le plan de 100 jours annoncé récemment par le ministère de l’aviation civile fait partie du programme du Centre pour exploiter pleinement le potentiel du secteur de l’aviation indien. Moderniser et étendre les aéroports, stimuler les programmes Udaan et Krishi Udaan, simplifier la location d’avions, encourager la maintenance, les réparations et l’exploitation (MRO), relier les MRO aux MPME et permettre la convergence défense-civile sur la technologie aérospatiale sont parmi les éléments importants de ce programme. .

Le plan de 100 jours doit être considéré dans le contexte des vols «Lifeline Udan» lancés l’année dernière, qui ont transporté 1 000 tonnes de marchandises essentielles vers des régions reculées du pays. entraînant une attribution de

Rs 1200 crore, le plan se concentre sur 16 domaines – dont quatre concernent les infrastructures, huit les mesures politiques et quatre les réformes – et s’étendrait du 30 août au 30 novembre. Le ministère a également annoncé une nouvelle politique pour les activités d’entretien, de réparation et d’exploitation (MRO).

Sur la liste des choses à faire pour le plan de 100 jours figurent l’opérationnalisation de l’aéroport de Kushinagar dans l’Uttar Pradesh et un nouveau terminal à l’aéroport de Dehradun, dont le coût est estimé à Rs 457 crore. Le gouvernement dépense également 490 crore de roupies pour améliorer la capacité de l’aéroport d’Agartala de 500 à 1 200 passagers par heure et développera six nouveaux héliports dans l’Himachal et l’Uttarakhand.

L’augmentation du transport aérien créerait une demande de 2 380 nouveaux avions commerciaux d’ici 2038, selon un rapport de la Direction générale de l’aviation civile (DGCA). Pour répondre à une telle demande, le gouvernement a prévu d’augmenter le nombre d’aéroports opérationnels de 155 actuellement à 200 d’ici 2040. Le financement ne devrait pas être un problème pour l’agenda du ministère puisque le ministère du Commerce s’attend à ce que l’industrie reçoive des investissements de Rs 35 000. cr au cours des quatre prochaines années.

Les principales initiatives annoncées en 2020 et 2021 comprennent des plans pour mettre en place un hydroaérodrome au barrage d’Ujjain dans le Gujarat, deux en Assam et quatre hydroaérodromes dans les îles Andaman et Nicobar. Un nouvel aéroport à Kurnool dans l’Andhra Pradesh a été mis en service en mars de cette année et l’Autorité aéroportuaire indienne (AAI) a lancé des appels d’offres pour la construction de la première phase de l’aéroport international de Dholera au Gujarat, pour un coût de 987 crores de roupies. L’Autorité aéroportuaire indienne (AAI) a également signé un accord de concession de 50 ans avec le groupe Adani pour la fourniture de services aux aéroports de Jaipur, Guwahati et Thiruvananthapuram.

Sur la question de la maximisation du potentiel du secteur, VK Singh, ministre d’État à l’aviation civile, a déclaré que les décisions politiques sur la location d’avions, l’exemption de loyer pour les MRO et la réduction des coûts d’exploitation des avions doivent faire partie intégrante de la mise à niveau de l’infrastructure. L’Inde devait devenir le troisième plus grand marché de l’aviation d’ici l’exercice 24 lorsque Covid-19 a frappé, avec un trafic intérieur et international en baisse de 62 % et 84,8 %, respectivement, au cours de l’exercice 21, bien qu’avec l’assouplissement des restrictions de voyage, le trafic intérieur s’est quelque peu redressé.

« Nous voulons rendre les voyages aériens abordables pour le commun des mortels, bien que le trafic de passagers ne soit qu’une partie du secteur. Parmi les nombreux changements nécessaires, l’ensemble de la chaîne de valeur pour le transport des produits agricoles doit être incitée et conçue de manière à permettre une meilleure réalisation des prix », a déclaré Singh. Il souligne que la création de capacités pour la production d’avions commerciaux en Inde est un facteur clé de la croissance future, avec des MRO pour les avions commerciaux multimoteurs entrant dans l’entreprise et créant un écosystème impliquant les MPME. La convergence de la défense civile recherchée par le Centre ouvrirait la voie à la fabrication d’avions commerciaux en Inde, a déclaré Arup Raha, ancien chef de l’armée de l’air indienne.

