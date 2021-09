Avicii aurait eu 32 ans aujourd’hui – Google honore DJ avec Doodle

Google honore le défunt producteur de musique et DJ Avicii à l’occasion de son 32e anniversaire avec un doodle.

C’est aussi la Semaine mondiale de la prévention du suicide, qui a touché Tim Bergling. Le doodle honorant Avicii a été créé par l’artiste Alyssa Winans, qui a basé l’image sur “Wake Me Up” d’Avicii. Le doodle Avicii Google peut être vu dans 46 pays à travers le monde. En cliquant sur le doodle, vous obtenez une vidéo mettant en vedette le producteur.

Avicii s’est suicidé en avril 2018, à l’âge de 28 ans. Sa famille a lancé la Fondation Tim Bergling en 2019 pour collecter des fonds et sensibiliser à la prévention du suicide et à la santé mentale. Son album posthume Tim est arrivé plus tard dans l’année, avec des contributions de plusieurs de ses collaborateurs.

Stockholm honore le DJ et musicien avec un monument et un musée dédiés à Avicii.

Les politiciens de la ville ont annoncé en février 2021 qu’un site commémoratif dédié au musicien était en préparation. Le musée présentera des souvenirs, des photos et des vidéos inédites et de la musique publiée et inédite. Le lieu du mémorial se trouve dans le quartier d’Ostermalm où Tim Bergling est né et est allé à l’école.

Une biographie d’Avicii approuvée par la famille du DJ sera publiée en novembre. Tim : La biographie officielle d’Avicii a été écrite par le journaliste suédois Måns Mosesson, qui a interviewé la famille, les amis et les collègues du DJ pour le livre.

Mosesson a également visité des points chauds EDM comme Miami, Los Angeles et Ibiza pour avoir une idée du parcours de Bergling en tant que DJ EDM. Le livre se penchera également sur ses luttes contre la santé mentale et la toxicomanie.

Le développeur de jeux Hello There a publié un jeu de rythme et d’action mettant en vedette la musique d’Avicii. Le projet a commencé quand Avicii était encore en vie, et un pourcentage de chaque jeu vendu est reversé à la Fondation Tim Bergling. Le jeu propose 25 des plus grands succès d’Avicii regroupés en cinq mondes à conquérir.