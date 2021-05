Avicii honoré en tant que Globe Ericsson de Stockholm renommé Avicii Arena

L’Ericsson Globe de Stockholm a été officiellement rebaptisé «Avicii Arena» en hommage à Avicii, cela a été annoncé.

La salle de 16 000 places dans la capitale suédoise a accueilli deux spectacles à guichets fermés du DJ / producteur (de son vrai nom Tim Bergling) en 2012, et a confirmé aujourd’hui qu’elle sera désormais connue sous le nom d ‘«Avicii Arena».

«En partenariat avec de grandes marques, nous avons décidé de renommer cette arène en l’honneur de l’une des plus grandes stars internationales de Suède et de son héritage», déclare Daniel Stålbo de Stockholm Live dans une vidéo d’annonce officielle.

L’Avicii Arena accueillera des événements en partenariat avec le Fondation Tim Bergling, l’association caritative de santé mentale créée par les parents d’Avicii en 2019 suite au suicide de leur fils l’année précédente.

«Cela fait maintenant trois ans qu’il nous a quittés. Beaucoup trop jeune, il s’est suicidé », explique le père d’Avicii, Klas Bergling.

«Et depuis ce jour, ma femme et moi voulons aider et donner de l’espoir aux jeunes qui sont aux prises avec des problèmes dans leur vie et les aider à trouver un moyen de sortir du désespoir et des moments sombres.

Citant ensuite les «statistiques très pénibles» sur le suicide chez les jeunes, Bergling affirme que l’Avicii Arena «devrait maintenant devenir le lieu de rencontre pour partager des idées et accueillir des activités axées sur la santé mentale des jeunes».

La vidéo ‘Welcome To Avicii Arena’ (que vous pouvez voir ci-dessus) est entrecoupée de séquences du défunt producteur en direct, son père expliquant que «c’était une étape importante dans la carrière de Tim quand il a joué. [at the venue] il y a neuf ans ».

«Il serait extrêmement fier que ce bâtiment emblématique d’aujourd’hui porte son nom», ajoute-t-il.

L’année dernière, Klas Bergling a parlé du travail de la Fondation Tim Bergling pour prévenir les suicides tout en évoquant l’héritage de son fils.

«Nous avons reçu des lettres de fans disant: ‘Tim m’a sauvé la vie’… J’espère vraiment que les lignes d’assistance pourront arrêter les suicides et aider à remettre en question les personnes qui envisagent de se suicider», a-t-il déclaré.

Une biographie officielle d’Avicii devrait être publié plus tard cette année, dont la sortie était prévue pour 2020. Attendu en novembre, le livre comprendra des entretiens avec la famille, les amis et les collègues de l’industrie de la musique de la star.

