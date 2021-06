Avilés Stadium conserve les trois points après avoir battu Colunga 0-2

in

06/06/2021 à 23:39 CEST

le Colunga et le Stade d’Avilés Ils ont terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division avec un résultat de 0-2 et une victoire pour l’équipe d’Avilés. le Colunga voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le Pravian. Du côté de l’équipe visiteuse, le Stade d’Avilés il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Club Siero. Grâce à ce résultat, l’équipe d’Avilés est sixième, tandis que la Colunga il est quatrième à la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour lui Stade d’Avilés, qui a ouvert le tableau de bord avec un peu de Ciarrocchi, terminant la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe d’Avilés, qui a augmenté son avantage avec un but de Gabri ajuchi à la 80e minute, terminant ainsi le match sur le score de 0-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Gelou, Josin Remunán, Pablo Martinez, René Montoto Oui Pablo Ablanedo remplacement Menendez, Taehun, Fanjul, Jose Antonio Oui castro, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Zapico, Ordonez, Gabri ajuchi, Fernandez Oui Voisin, qui est entré par Samu, Nestor Bustelo, Barragan, Ito Oui Chini.

Dans le duel, il n’y a eu au total qu’un carton jaune pour l’équipe d’Avilés. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune à Barragan.

Avec ce résultat, le Colunga il obtient 35 points et le Stade d’Avilés il monte à 28 points.

Fiche techniqueColunga :Yago, Alvaro Moreno, Aldo, Taehun (Josín Remuñán, min.57), Jose Antonio (René Montoto, min.75), Fanjul (Pablo Martínez, min.72), Davis, Menéndez (Gelu, min.57), Dani Corgo, Julen et Castro (Pablo Ablanedo, min.75)Stade d’Avilés :Javi Menes, Fran Momparler, Barragan (Gabri Ajuchi, min.60), Babafemo, Ciarrocchi, Barro, Samu (Zapico, min.45), Adrián, Chini (Vecino, min.80), Nestor Bustelo (Ordóñez, min.60 ) et Ito (Fernandez, min. 80)Stade:SantianesButs:Ciarrocchi (0-1, min. 46) et Gabri Ajuchi (0-2, min. 80)