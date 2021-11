Avions confondus avec Gared O’Donnell des stars décédé à 44 ans

Gared O’Donnell, chanteur et guitariste du groupe post-hardcore influent Planes Mistaken for Stars, est décédé le 24 novembre des suites d’un cancer. Il avait 44 ans. Le groupe a partagé la nouvelle sur Instagram en écrivant : « Il est impossible d’exprimer la profondeur de la tristesse dans laquelle nous devons annoncer que Gared O’Donnell, notre frère, notre chef, notre capitaine, qui a fait plus pour cultiver l’amour et la lumière dans ce monde qu’aucun d’entre nous ne peut comprendre, est passé de sa forme physique ici avec nous et a traversé le pont arc-en-ciel vers l’éther éternel. Dans ses derniers jours/heures, il était entouré de l’amour de sa famille, de ses amis, de ses camarades de groupe et de bien d’autres de loin.

En août 2020, O’Donnell a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de l’œsophage de stade 3. Dans un communiqué et la campagne GoFundMe lancée avec l’annonce, la manager du groupe, Emily Francis, a déclaré que le cancer était inopérable.

En 1997, O’Donnell a co-fondé Planes Mistaken for Stars à Peoria, Illinois, aux côtés du guitariste Mat Bellinger, du batteur Mike Ricketts et du bassiste Aaron Wise. Après avoir sorti un EP éponyme et un 7″, le groupe a déménagé à Denver, Colorado. Planes Mistaken for Stars a sorti son premier album Fuck With Fire sur No Idea Records en 2001, puis en 2004 avec Up in Them Guts.

Après la sortie de leur troisième album Mercy en 2006, Planes Mistaken for Stars se sépare jusqu’en 2010, date à laquelle ils reprennent des tournées occasionnelles. Le dernier album d’O’Donnell avec le groupe était leur quatrième album, Prey, sorti en 2016.

Dans leur déclaration, Planes Mistaken for Stars a révélé qu’O’Donnell travaillait sur de la nouvelle musique en privé et qu’ils espèrent la partager à l’avenir. « Gared a passé la dernière année de sa vie à faire exactement ce qu’il aimait, à écrire et à enregistrer de la musique », poursuit la déclaration du groupe. « Nous travaillons actuellement d’arrache-pied pour mener à bien ces multiples projets finaux. C’est déchirant de faire ça sans lui, mais nous savons qu’il voudrait que nous terminions ce que nous avions commencé ensemble. Nous ferons de notre mieux pour honorer son héritage et faire connaître la légende qu’il incarnait.

Des artistes tels que Touché Amoré, Pianos Become the Teeth et La Dispute ont rendu hommage à O’Donnell, soulignant son influence sur la scène punk et emo en général. « Je ne serais pas qui je suis aujourd’hui sans la présence d’Avions et de Gared dans ma vie ces 20 dernières années, en tant qu’artiste et personne », a tweeté un membre de La Dispute. « La dette est profonde et impayable, et beaucoup d’entre nous la partagent. Requiescat. Nous roulons pour nous battre.