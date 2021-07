Aviron | Jeux Olympiques : Aina Cid et Virgina Daz sont déjà en finale d’aviron

Bonne nouvelle pour l’aviron espagnol. Aina Cid et Virginie Daz Ils se disputeront les médailles ce jeudi en double sans barreur. Après avoir terminé leur demi-finale à la troisième place, tous deux ont obtenu le diplôme olympique sur la Canal de la forêt maritime.

Derrière Nouvelle Zélande et le partenaire de Comité olympique russe, Aina et Virginie Ils ont signé un temps de 6 : 50.63, à un peu plus de trois secondes de la paire néo-zélandaise. Roumanie, États-Unis et Italie Ils devront aller au repêchage.

Dans l’autre demi-finale, les temps étaient meilleurs et Grèce, qui a battu le record du monde, est entré dans la lutte pour les médailles avec un record de 6 : 48,70. Les Grecs seront accompagnés de Grande-Bretagne et Canada, équipe qui a accédé à la troisième place avec une note de 6 : 49,46. Australie, Irlande et Danemark Ils iront au repêchage.

En ce qui concerne la carrière des Espagnols, les Cantabriques et les Catalans sont passés du moins au plus. Ils ont réussi à passer le 1000 mètres en dernière position mais après être montés pendant une bonne partie du test, au 1500 ils étaient déjà troisièmes. La récupération allait de plus en plus au fur et à mesure que l’épreuve avançait mais c’était déjà impossible. Ils étaient à un pas de rattraper les Russes et d’essayer de Nouvelle Zélande de t à t.