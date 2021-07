Aviron | Jeux Olympiques : Aina Cid et Virginia Daz se qualifient pour les demi-finales

Les deux sans barreur formés par Aina Cid et Virginie Daz Rivas s’est qualifié pour les demi-finales olympiques. L’Espagnol a terminé troisième de la première série qualificative d’aviron de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ils ont fait une course de moins en plus et sont revenus pour démontrer leur grande finale.

L’égalité avait le script attendu dans les premières positions, car l’équipe de Nouvelle Zélande fait une mise en scène spectaculaire. Dès le premier instant, ils ont été placés en premier et personne ne pouvait les déranger Gowler et Prendergast, qui font, très tôt, le premier pas dans la lutte pour un persea.

Pour sa part, Aina Cid et Virginie Daz ils ont souffert dans la première partie de la régate. Ils ne se sont pas mal passés, mais à aucun moment ils n’ont eu le confort qu’on attendait sur le papier pour un couple du niveau de l’espagnol. Le bateau danois, en théorie inférieur à l’espagnol, et l’irlandais se sont classés en tête dans une bonne partie de la compétition.

C’est dans les derniers mètres que la magie habituelle de Cid et Daz, cela a commencé par un grand retour. Ils sont devenus trop grands pour les Irlandais et ont été jumelés avec les Danois. Ils ne les ont pas dépassés, mais la troisième place finale suffit à sceller le classement en demi-finale. Un début compliqué résolu avec une bonne note, et avec le bon sentiment que sa fin peut apporter de la joie.

Canalejo et Garca au repêchage

D’un autre côté, Jaime Canalejo et Javier Garca Ordez ils ont eu moins de chance que l’équipe féminine. Le couple sévillan ne pouvait dépasser la quatrième position de la série des deux sans barreur masculin après avoir affronté une série très dure. Le niveau des Néerlandais, des Serbes, des Roumains et des Sud-Africains s’est avéré impossible pour les Andalous qui devront se qualifier via la phase supplémentaire.