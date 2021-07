Aviron | Jeux Olympiques : Aina Cid : “Nous donnons de meilleures vitesses que jamais, mais il est trop tôt pour parler de médaille”

Depuis que Fernando Climent et Luis Mara Lasrtegui ont remporté la médaille d’argent en deux sans barreur aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, l’Espagne n’a pas raccroché de médaille olympique en aviron. A Tokyo, plusieurs bateaux tenteront de mettre fin à cette sécheresse, même si tous les rameurs reconnaissent que la pandémie a généré beaucoup d’incertitude et qu’il n’est pas possible de faire des poules.

« Parler de médaille en ce moment est difficile car il y a beaucoup d’adversaires avec qui on ne s’est pas vu depuis deux ans. Il faut d’abord voir comment est le parcours et dès lors, progresser dans les régates. Nous devons nous concentrer sur la performance maximale plutôt que sur une médaille“, Il dit Aina Cid, diplôme olympique en Ro et qu’il affronte sa deuxième expérience olympique avec un nouveau partenaire.

En 2019 il débute l’aviron avec Virginia Daz après le départ à la retraite d’Anna Boada, avec qui j’ai terminé sixième à Rom. “Nous avons fait une bonne préparation, nous donnons de meilleures vitesses que jamais mais il est trop tôt pour parler de médaille. Il faut voir comment tout le monde se débrouille dans les premières régates. Nous rêvons tous d’une médaille mais nous ne pouvons pas parlez-en encore à cent pour cent », a assuré le Catalan.

Jaime Canalejo et Aina Cid, lors d’une conférence de presse télématique à Tokyo.

Daz, qui a un diplôme en soins infirmiers et étudie maintenant la médecine, concourt dans un bateau individuel (skiff) jusqu’à ce qu’en 2019 elle reçoive un appel de la Fédération pour rejoindre le projet du Cid. La pandémie a annulé toutes les compétitions et reporté les Jeux d’un an, ce qui s’est avéré utile pour mieux se connaître.

“L’année supplémentaire a été bonne, elle nous a permis de mieux nous connaître et de mieux nous comprendre, bien que pas encore parfaitement. Ce fut une année très bénéfique car avec nos gestes nous nous comprenons. Cela a été trois ans d’intense car depuis que nous avons commencé en 2019 c’était une course contre la montre pour pénétrer et apprendre à se connaître et maintenant cela se voit et cela aussi dans la vitesse de notre bateau “, reconnaître.

Lancé à Tokyo

Ses deux sans barreur étaient de bronze aux européennes d’avril et d’or à la Coupe du monde qui s’est déroulée en mai dernier en Suisse. Ils peuvent être les « couverts » de ces Jeux.

Ils tenteront l’exploit dans la forêt marine de Tokyo, un canal artificiel construit sur une île au large de la capitale japonaise pour accueillir l’aviron et le canoë. Mais le Catalan insiste : “Nous n’avons pas concouru avec beaucoup de bateaux en dehors de l’Europe depuis deux ans et il y a beaucoup d’incertitude. Nous attendons avec impatience la première course. »

Quant à la vie dans le Village olympique avec la pandémie, Le Catalan ne remarque pas beaucoup de différence par rapport à Ro 2016. “Total normalité, la seule chose à faire est de garder ses distances, de se masquer et de se désinfecter les mains. Je m’attendais à ce que ce soit différent”, a-t-il reconnu.