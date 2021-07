Aviron | Jeux Olympiques : l’aviron espagnol continue de résister aux médailles olympiques

Mis à jour le 29/07/2021 – 03:28

Depuis que Fernando Climent et Luis Mara Lasrtegui ont remporté la médaille d’argent en deux sans barreur aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, l’Espagne n’est pas revenue sur le podium olympique dans ce sport. Ce jeudi, il y avait deux options dans le canal Sea Forest Waterway de Tokyo pour mettre fin à la sécheresse. C’était compliqué mais pas impossible. Au final, Jaime Canalejo avec Javi Garca et Aina Cid avec Virginia Daz, tous deux duos en deux sans barreur, ont terminé sixième de la finale. Deux sixièmes places méritoires qui leur décernent des diplômes olympiques.

Ce fut d’abord le tour du partenaire masculin. Jaime Canalejo et Javier Garca, rameurs de Nutico de Sevilla, ont disputé leur première finale olympique dans lequel ils ont signé un temps de 6 : 25.25. L’épreuve a été dominée d’emblée d’une main de fer par les frères croates Sinkovic (6 :15,29), les grands favoris. La Roumanie (6 : 16,58) et le Danemark (6 : 19,88) complètent le podium.

Le couple sévillan Il a passé la barre des 1000 mètres en quatrième position, mais finalement la Roumanie et le Danemark ont ​​fait ressortir leur force. Le deuxième 1000 a été très long pour les Espagnols.

Jaime Canalejo et Javier Garca pagayant dans le canal Sea Forest Waterway..

Son objectif a toujours été d’obtenir un diplôme et ils quitteront Tokyo avec lui. “Nous sommes très heureux car c’était notre objectif et nous l’avons atteint. Nous avons ramé dans une finale olympique où seuls six bateaux s’affrontent. Terminer sixième en finale vous laisse un goût aigre-doux mais nous sommes heureux parce que nous avons tout donné, nous n’avons plus. Nous avons toujours été dans le combat. Finalement, on s’est aperçu que nous manquions de force pour avoir une régate de plus que les autres, mais satisfaits et continuer à essayer pour Paris 2024 et y faire mieux si cela peut être“, a déclaré Jaime Canalejo.

On a tout donné, on a toujours été dans la bagarre Jaime Canalejo, rameur à deux sans barreur

“Avoir obtenu le diplôme nous donne plus de motivation pour affronter le prochain cycle olympique. Si nous continuons à maintenir le niveau, je suis convaincu que nous serons à Paris”, a ajouté García.

Deuxième diplôme olympique d’Aina Cid

À peine 10 minutes plus tard, c’était au tour de Aina Cid et Virginia Daz, qui rament ensemble depuis deux ans. La Catalane, qui était déjà diplômée olympique en Ro 2016 avec Anna Taboada après avoir terminé sixième, a dû trouver un nouveau partenaire après son abandon pour cause de dépression. Virginia Daz, diplômée en sciences infirmières et maintenant étudiante en médecine, a concouru sur un bateau individuel (skiff) jusqu’à ce qu’elle reçoive l’appel de la Fédération pour se joindre au projet du Cid. La pandémie a annulé toutes les compétitions et reporté les Jeux d’un an, ce qui les a aidés à mieux se connaître.

Le bateau espagnol, d’habitude plus explosif dans le deuxième 1000 mètres que dans le premier, a manqué une marche de plus pour se qualifier pour les médailles et a terminé sixième (7:00.05). La victoire est revenue aux favoris néo-zélandais (6 : 50,19) tandis que le pot du Comité olympique russe (6 : 51,45) a remporté l’argent dans un sprint final angoissant avec le Canada (6 : 52,10), qui était le bronze.

Ils sont arrivés à Tokyo après trois ans de podiums. En 2019, ils ont été champions d’Europe, argent en 2020 et bronze cette année. Et ils ont aussi passé trois ans sans rater une finale. En mai dernier, ils ont remporté la Coupe du monde de Lucerne.

Caetano Horta et Manuel Balastegui ils ont terminé premiers de la « finale B » du deux de couple léger et ont obtenu un diplôme olympique bien mérité (7e place).