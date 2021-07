Aviron | Jeux Olympiques : L’exploit des frères Sinkovic : des champions dans deux modalités différentes

Les frères Sinkovic, Valent (32 ans) et Martin (31) aiment les défis. Après avoir tout remporté en deux de couple, dont l’or à Ro 2016, les rameurs croates ont décidé de changer de bateau. En 2017, ils ont commencé dans les deux sans barreur. Quatre ans plus tard, il a également été champion olympique dans cette modalité. Ils sont les premiers rameurs masculins à monter sur la plus haute marche du podium avec deux bateaux différents. Chez les filles, les Canadiennes Kathleen Heddle et Marnie McBean l’avaient atteint en 1992 (deux sans barreur) et 1996 (deux de couple).

“Nous avons gagné mais il a été difficile de s’adapter. Je pense qu’être frères nous a aidés, si nous n’avions pas eu plus de disputes entre nous quand les choses n’allaient pas bien.Nous sommes durs l’un avec l’autre mais au bout de cinq minutes nous nous embrassons. Quand nous étions enfants, nous nous disputions pour de petites choses. Tu es toujours plus tolérant avec ton frère qu’avec les autres, donc c’est super », explique Martin Sinkovic, après avoir remporté l’or.

“On n’a jamais obtenu les mêmes satisfactions en deux sans barreur qu’en deux de couple. On reviendra probablement en double l’année prochaine et après on verra”, a avancé Valent Sinkovic après avoir été, avec son frère, les premiers rameurs. dans conquérir l’or mondial, européen et olympique dans deux disciplines différentes.

Martin a commencé à ramer à l’âge de 19 ans lorsqu’il a vu son frère, qui avait commencé à 12 ans.“Je ne faisais pas de sport à l’époque, alors j’ai commencé avec lui”, se souvient-il. Les Sinkovic ont commencé leur idylle avec le podium en 2008. Ils ont remporté la médaille d’argent au deux de couple à la Coupe du monde junior. Puis, en quadruple de couple, ils ont remporté la Coupe du monde absolue en 2010. Aux Jeux de Londres, ils ont également décroché l’argent avec Damir Martin et David Sain.

Lorsque nous avons décidé de changer, nous savions que cela signifiait en quelque sorte que nous partions de zéro. Martin Sinkovic

Déjà en deux de couple, ils ont été proclamés champions du monde en 2014 et 2015. De plus, ils ont réalisé le record du monde en étant les premier à descendre six minutes dans les 2 000 mètres. Ils ont marqué un temps de 5: 59.720 en demi-finale de la Coupe du monde 2014 à Amsterdam.

Fin 2016, ils ont décidé de passer aux deux sans barreur. “Nous n’avons pas pris cette décision du jour au lendemain. Bien sûr, nous avons remis en question toutes nos réalisations passées et futures, mais nous avons décidé qu’il était temps de changer. Nous savions que cela signifiait en quelque sorte que nous partions de zéro” reconnaît Martin.

Lors de la Coupe du monde 2017, ils étaient deux médailles d’argent sans barreur. En 2018 et 2019, ils ont déjà remporté l’or. Ils l’ont également réalisé dans les européennes de ces deux années et dans la dernière tenue à Varese. Et maintenant, ils ont également ajouté l’or olympique.