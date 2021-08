AVIS | 2020 : l’année qui a démontré pourquoi Internet est un droit universel

Note de l’éditeur: Silvina Moschini est une serial entrepreneure spécialisée dans la transformation numérique du monde du travail. Elle est la fondatrice et présidente de TransparentBusiness, une plate-forme basée sur le cloud qui permet de gérer des équipes distantes de manière transparente, et la PDG et fondatrice de SheWorks !, une place de marché pour l’embauche de femmes professionnelles avec des modèles flexibles. Les opinions exprimées dans ce commentaire appartiennent exclusivement à l’auteur. Voir plus d’articles d’opinion sur CNNE.com/opinion

(CNN espagnol) – Le 29 octobre 1969, en Californie, une équipe de l’UCLA a envoyé le premier message à un réseau de quatre autres ordinateurs. Le réseau ne s’appelait pas encore Internet mais Arpanet (Advanced Research Projects Agency) et c’était un projet du département américain de la Défense. Les inventeurs du protointernet étaient les Américains Lawrence Roberts, Robert Kahn, Tim Berners-Lee et Vinton Cerf, et ce jour-là ils ont inauguré un système de communication qui a révolutionné le 20e siècle et qui s’est accéléré à une vitesse bien supérieure à celle de la connexion de ce siècle. moment.

Ce qu’ils ne savaient sûrement pas alors, c’est que leur invention, qu’ils considéraient à l’origine comme un système de communication à distance capable de résister aux attaques nucléaires au milieu de la guerre froide, allait soutenir le monde contre l’attaque virale qui a catapulté 2020 au canaux de l’histoire pour toujours.

La vie d’aujourd’hui est impensable sans Internet. Et à partir de covid-19, ce n’est même plus une métaphore, car maintenant nous l’utilisons pour acheter, étudier, travailler, faire de la paperasse, communiquer, interagir et même aller chez le médecin. Les statistiques soutiennent cette affirmation :

Actuellement, quelque 4 570 millions de personnes utilisent Internet dans le monde, ce qui équivaut à 60 % de la population mondiale : au cours des douze derniers mois, le nombre total de personnes connectées a atteint 346 millions, ce qui équivaut à une croissance de 8 % en glissement annuel. année (environ 11 nouveaux internautes par seconde depuis juillet 2019). Plus de 8 mobinautes sur 10 déclarent qu’Internet était essentiel pour survivre pendant la pandémie, car il leur a permis de pérenniser l’éducation de leurs enfants (76%), de rester en contact avec leur famille et leurs amis (74%) et même d’améliorer leur niveau du bien-être (43 %), selon une enquête Ericsson, citée par DataReportal Le travail à distance s’est consolidé comme l’axe de la nouvelle normalité. Depuis décembre, les utilisateurs de Zoom ont augmenté de 2 900 % et Microsoft Teams a atteint un record de 2,7 milliards de minutes de réunion en une seule journée pendant la pandémie, pour ne citer que deux exemples d’applications largement utilisées.

Aujourd’hui plus que jamais, la connexion Internet doit être un droit universel. Car la fracture numérique entre ceux qui ont accès à une connexion et ceux qui n’en ont pas pourrait creuser certaines inégalités préexistantes, comme celles entre les pays plus et moins développés ou encore les disparités de genre : les hommes sont 21 % plus susceptibles d’être connectées que les femmes, et ce pourcentage atteint 52 % dans les pays moins développés. Internet est par essence le grand démocratiseur d’opportunités et -en matière d’emploi- il est particulièrement bénéfique pour les femmes qui, grâce à la connectivité, peuvent gérer leur carrière où qu’elles soient et concilier leur vie professionnelle et personnelle à leur convenance.

Cependant, il ne suffit pas d’avoir une connexion pour entrer dans la nouvelle ère. Une enquête de l’OIT indique que 50% des petites entreprises du monde ont actuellement besoin de conseils pour acquérir une position concurrentielle et qu’une grande partie de la reprise dépend de leur adaptation aux opérations à distance. C’est pourquoi les programmes de formation pour les particuliers et les entreprises se multiplient, leur offrant les outils dont ils ont besoin pour maintenir leur autonomie opérationnelle, comme le programme global d’accompagnement des PME que nous avons récemment lancé.

À l’occasion de l’anniversaire d’une étape aussi importante dans la création d’Internet, célébrons l’une des grandes inventions de l’histoire, qui n’est ni plus ni moins que la manière et les moyens par lesquels se définit rapidement l’avenir qui a précipité le monde. pandémie.