Avis Amazfit T-Rex Pro: Robuste et respectable

Huami est actuellement l’une des marques à la croissance la plus rapide dans le domaine des appareils portables. Le fabricant a peut-être trouvé son succès avec le Mi Band de Xiaomi, mais sa propre gamme Amazfit a très bien réussi à créer des bracelets de fitness et des montres intelligentes pour le marché de masse qui sont riches en fonctionnalités et ne cassent pas la banque. L’Amazfit T-Rex Pro est l’une de ces smartwatch.

L’appareil avec moi reprend toutes les qualités de son prédécesseur, l’Amazfit T-Rex, de l’année dernière. Cependant, la version actualisée propose un certain nombre de mises à niveau et d’améliorations matérielles. Est-ce une amélioration par rapport à son prédécesseur? Lisez notre revue Amazfit T-Rex Pro ci-dessous et découvrez-le.

Ce que vous devez savoir sur l’Amazfit T-Rex Pro

Huami Amazfit T-Rex Pro: 179,99 $ aux États-Unis, Rs. 12999 en Inde

L’Amazfit T-Rex Pro est une montre de fitness robuste qui cible les amateurs de sport qui aiment jouer dur. La smartwatch possède 15 certificats de qualité militaire pour être capable de gérer des environnements extrêmes. Il améliore également la résistance à l’eau de 5ATM sur le modèle précédent à 10ATM. Cela signifie que la montre devrait pouvoir survivre sous l’eau jusqu’à 100 mètres au lieu de 50 mètres.

L’Amazfit T-Rex Pro dispose d’un écran AMOLED toujours allumé de 1,3 pouces, de 18 jours d’autonomie promise avec une batterie de 390 mAh, d’un GPS intégré, du Bluetooth 5.0 et du capteur BioTracker PPG 2 développé par Huami pour la fréquence cardiaque et la SpO2 des mesures. Il dispose également d’un capteur d’accélération, d’un capteur gyroscope, d’un capteur géomagnétique, d’un capteur de lumière ambiante et d’un altimètre barométrique.

Le corps du T-Rex Pro est en plastique. Son cadran rond possède quatre boutons de navigation, deux de chaque côté, tout comme son prédécesseur. Il y a un bracelet en silicone attaché à l’unité principale avec un design résistant à la transpiration.

Avec tous ces attributs, le T-Rex Pro arrive à Rs. 12 999 en Inde et 179,99 $ aux États-Unis. Il se compare à la Honor Magic Watch 2, à la Huawei Watch GT 2, à la Mi Watch Revolve, à la Fitbit Versa 2 et à plusieurs autres smartwatches de moins de 200 $. Dans son propre écosystème, le T-Rex Pro est légèrement moins cher que l’Amazfit Stratos 3 au prix de Rs. 13 999 (~ 193 $). Il coûte le même prix que les nouveaux Amazfit GTR 2 et GTS 2, mais ce ne sont pas des montres intelligentes robustes et ciblent un autre type d’acheteur.

Ce qui est bon

L’Amazfit T-Rex Pro fait bien des choses. Ses bases sont solides, en ce sens que des choses comme le suivi des pas, la surveillance continue de la fréquence cardiaque, les lectures d’oxygène dans le sang, le GPS, les alertes de notification et le suivi du sommeil fonctionnent tout simplement. La montre propose plus de 100 modes d’activité et de sport, vous ne serez donc pas en manque de plus.

La première chose qui vous frappera est l’affichage lumineux et vivant de l’Amazfit T-Rex Pro. L’écran couleur est agréablement réactif et sa fonctionnalité permanente fonctionne comme prévu.

Vous pouvez considérablement prolonger la durée de vie de la batterie de la montre si vous laissez l’affichage permanent désactivé.

Ce que j’ai vraiment admiré, c’est que même avec la fonction toujours activée, la smartwatch a réussi à me donner cinq jours entiers d’utilisation intensive.

Cela dit, vous pouvez considérablement prolonger la durée de vie de la batterie de la montre si vous laissez le paramètre toujours activé désactivé. Amazfit affirme que le T-Rex Pro peut fournir neuf jours de jus en utilisation intensive et 18 jours en utilisation de base. D’après mon expérience avec les smartwatches T-Rex Pro et Amazfit en général, cela semble juste.

Dans l’ensemble, le package que vous obtenez est assez robuste et durable. Avec une résistance à l’eau améliorée de 10ATM, c’était un jeu d’enfant de prendre le T-Rex Pro sous la douche ou de lui donner un bon bain dans l’évier. Bien sûr, je ne pouvais pas l’emmener pour une baignade étant donné les restrictions COVID pour les piscines publiques de ma région, mais vous ne devriez pas avoir de problème avec cela.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Malgré toutes ses bonnes qualités, l’Amazfit T-Rex Pro a aussi ses problèmes. Pour commencer, il ne prend pas en charge les applications tierces, tout comme la plupart de ses frères et sœurs de la gamme Amazfit. Ne vous attendez pas à synchroniser vos statistiques de fitness avec d’autres applications comme Google Fit ou Strava, et oubliez des choses comme Spotify pour lire de la musique sans avoir à transporter votre téléphone.

La montre n’a pas pu détecter automatiquement mes promenades du soir ou mes combats à vélo.

Le T-Rex inclut la détection d’entraînement pour des activités comme la marche, le cyclisme, etc. Cependant, d’après mon expérience, la montre ne pouvait pas détecter automatiquement mes promenades du soir ou mes combats à vélo. J’ai dû démarrer physiquement le suivi pour le faire fonctionner.

Le design de la montre est une autre chose qui limite son attrait. Cela n’a pas l’air mal du tout, mais c’est assez volumineux et pourrait ne pas plaire à tout le monde. Mes poignets sont minces et la montre dépasse vraiment, elle a l’air un peu bizarre. De plus, changer de sangle ne sera pas facile car il n’y a pas de mécanisme de libération rapide.

Enfin, le GPS de la montre a besoin de quelques travaux car il a tendance à sortir un peu de la route, tout comme ce que j’ai vu avec l’Amazfit GTS 2 Mini. Ce n’est pas un gros problème si vous n’êtes pas un adepte du suivi GPS précis, mais cela pourrait faire l’objet d’améliorations.

Avis Amazfit T-Rex Pro: Dois-je l’acheter?

Si vous voulez une montre intelligente GPS au bon rapport qualité-prix, robuste et capable de résister aux environnements difficiles, vous pouvez absolument opter pour l’Amazfit T-Rex Pro. Il est conçu pour durer sur terre et sous l’eau et en a assez pour votre argent, avec quelques compromis qui ne sont pas trop difficiles à digérer.

Alternativement, vous pouvez envisager la GTS 2 ou la GTR 2 si vous voulez un design plus simple et n’êtes pas dans les montres intelligentes à grand cadran. Vous pouvez également envisager la Fitbit Versa 2 ou une montre Garmin à moins de 200 $.

