Avis Amazon Kindle Vella : Lecture à grignoter dans le creux de la main

Il y a quelques mois, nous avons discuté avec plusieurs auteurs indépendants pour savoir ce qu’ils pensaient d’un nouveau service d’Amazon appelé Kindle Vella. Si c’est la première fois que vous entendez parler de Kindle Vella, ou si vous ne vous souvenez pas de quoi il s’agit exactement, permettez-moi de vous offrir un petit rappel.

Kindle Vella est une nouvelle façon pour les clients d’Amazon de lire des œuvres de fiction en série sur leurs appareils mobiles. L’idée est que vous lisiez un chapitre à la fois – ce qu’Amazon appelle des “épisodes” – et que vous soyez averti lorsque de nouveaux épisodes sont disponibles. Vous pouvez suivre des auteurs ou des histoires spécifiques, ou vous pouvez effectuer une recherche par genre ou par sujet. Les premiers épisodes d’une nouvelle histoire sont gratuits, puis vous pouvez acheter des jetons, qui vous permettent de débloquer de nouveaux épisodes dans cette histoire ou dans d’autres. Ces jetons sont disponibles en lots pour l’achat en gros (plus de détails ci-dessous). De plus, vous pouvez “favoriser” les épisodes, ce qui ajoute une composante sociale, et il existe des moyens d’interagir avec les auteurs et les autres fans.

Kindle Vella emprunte des fonctionnalités telles que les achats intégrés (IAP) comme nous le voyons dans les meilleurs jeux mobiles Android, le concept de vote positif de sites comme Reddit et les commentaires enthousiastes des clients d’Amazon pour offrir une expérience de lecture plus immersive aux lecteurs Kindle. Ce n’est pas le premier exemple d’histoires sérialisées, mais avec la puissance d’Amazon derrière, cela pourrait finir par être le plus réussi.

Maintenant que le service est enfin disponible pour les consommateurs, nous avons pensé que c’était le moment idéal pour l’essayer par nous-mêmes et rédiger une critique d’Amazon Kindle Vella. Alerte spoiler – c’est en fait un service assez intéressant, même s’il ne plaira probablement pas à tout le monde au début.

Amazon Kindle Vella

En bout de ligne : Kindle Vella ne convient probablement pas à tous les lecteurs, mais cela ne signifie pas que beaucoup ne l’apprécieront pas. L’application est facile à utiliser et possède déjà une bibliothèque de contenu impressionnante. Cependant, il est dommage qu’il ne soit pas encore disponible sur Android.

Le bon

Prise en main rapide et facile Interface fluide et conviviale Barrière à l’entrée réduite ; moins d’engagement

Le mauvais

Pas encore disponible sur Android Tous les genres ne conviennent pas ou ne sont pas proposés Le modèle IAP est ouvert aux abus

Amazon Kindle Vella : prix et disponibilité

Source : Amazon

Kindle Vella a été lancé à la mi-juillet 2021. Pour commencer, seuls les auteurs américains écrivant en anglais sont en mesure de télécharger du nouveau contenu, mais si le service réussit, nous nous attendons à ce que cela s’étende à d’autres pays et langues. Le service est gratuit au démarrage – les lecteurs peuvent accéder gratuitement aux premiers épisodes d’une histoire avant de devoir acheter des jetons pour débloquer des épisodes supplémentaires. Les packs de jetons sont disponibles au lancement, avec des prix allant de 1,99 $ pour 200 jetons à 14,99 $ pour 1700 jetons. Chaque épisode nécessite un certain nombre de jetons pour être déverrouillé, et cela peut varier légèrement entre les auteurs et les histoires en fonction de la durée de l’épisode.

Amazon Kindle Vella : ce qui est bien

Source : Jeramy Johnson / Android Central

J’adore lire. J’ai des étagères et des étagères de livres physiques et des centaines de livres virtuels dans ma bibliothèque Kindle. Le problème est que la vie est occupée, et peu importe à quel point je suis bien intentionné de m’asseoir, de me détendre et de lire l’un de mes romans ou biographies, je n’arrive pas à trouver assez de temps pour vraiment me plonger dans un livre ces jours-ci. . Ainsi, je passe une grande partie de mon temps à « lire » sur mon téléphone, à parcourir Google News, Feedly, le Washington Post et mes listes de lecture respectives à partir de ces applications. Donc, même si je déteste l’admettre, le format snackable des histoires Kindle Vella m’attire vraiment.

À mon avis, l’application Kindle d’Amazon était déjà assez bonne, même si occupée. Mais une fois que vous êtes entré dans un livre, l’expérience de lecture était assez fluide. C’est ce que je ressens à propos de l’expérience Kindle Vella. Je devrais peut-être revenir un peu en arrière pour préciser que le contenu Kindle Vella réside dans l’application Kindle existante, et non dans une application distincte. Actuellement, le moyen le plus simple d’accéder à la bibliothèque de contenu Kindle Vella est d’appuyer sur l’onglet Découvrir en bas de l’application, puis d’appuyer sur Kindle Vella.

Une fois que vous avez trouvé une histoire que vous aimez, l’expérience de faire défiler le texte est assez agréable. C’est fluide, il n’y a pas de distractions, et si jamais vous perdez votre place, il suffit d’appuyer sur l’écran pour faire apparaître une barre de navigation déroulante sur le côté droit. De plus, lorsque vous arrivez à la fin d’un épisode, vous avez la possibilité de débloquer plus de contenu en achetant et en encaissant vos jetons.

Comme mentionné ci-dessus, les jetons peuvent être achetés par lots de 200 à 1700, avec des prix allant de 1,99 $ à 14,99 $. Les prix des épisodes dépendent de la durée, mais en règle générale, vous pouvez obtenir 4 à 6 épisodes environ pour 200 jetons (l’histoire que je lis actuellement facture en moyenne environ 35 jetons par épisode).

Source : Android Central

La sélection de contenu au lancement semble assez robuste et se compare avantageusement à celle proposée sur les services concurrents. Que ce soit sur le Web ou dans l’application, Amazon vous permet de rechercher par titre, auteur, genre ou tag.

Les genres disponibles incluent l’action et l’aventure, les histoires pour enfants, la dystopie, la fantaisie, la fiction historique (mon préféré), l’humour, la fiction LGBT, le mystère, la non-fiction, le paranormal, la romance, la science-fiction, les adolescents et les jeunes adultes, le thriller et l’érotisme. Vous pouvez également rechercher des titres Kindle Vella par balises d’audience, telles que romance, fantaisie, aventure, magie, horreur, action, famille, vampires, détective et bien d’autres.

J’admets que je n’ai pas beaucoup contribué aux aspects sociaux de la plate-forme – à part donner un coup de pouce à l’auteur dont j’ai lu l’histoire après chaque épisode et leur prêter mon “préféré” – mais j’apprécie le composant de crowdsourcing au service. J’aime aussi l’idée d’interagir directement avec les auteurs et les créateurs sur la plateforme et je suis curieux de voir comment cela se passe. Au cas où vous vous poseriez la question, j’ai commencé à lire Mon enfant de trois ans est un barbare et d’autres problèmes parentaux d’Aaron Frale. C’est loufoque et très amusant, et cela m’a donné envie d’explorer encore plus loin le terrier du lapin Kindle Vella.

Enfin, j’apprécie que le système de consommation de contenu sérialisé et tokenisé vous permette d’arrêter de payer si vous n’appréciez pas le contenu. Amazon vous a également toujours permis de retourner des livres (et même des livres Kindle) si vous ne les aimiez pas. Et tout comme les autres livres Kindle, vous pouvez retourner les épisodes Kindle Vella pour un remboursement si vous le souhaitez.

Amazon Kindle Vella : ce qui ne va pas

Source : Jeramy Johnson / Android CentralImage avec l’aimable autorisation de Thai Tech/Thaivisa.com

Même si le concept sous-jacent n’est pas nouveau, Kindle Vella est un nouveau service pour Amazon, et il a donc encore quelques problèmes à résoudre. Pour commencer, l’inconvénient le plus flagrant du service est le fait qu’il se lance sans application Android. Oui, nous, les amateurs d’Android, sommes à nouveau victimes du développement d’iOS. Mais ce n’est pas seulement que Vella n’est pas disponible sur les téléphones Android ; il n’est pas non plus disponible sur les appareils propriétaires d’Amazon ! C’est vrai, pas de Kindle Vella sur les liseuses Kindle ou les tablettes Fire, du moins pas pour le moment. C’est une déception. Donc, pour l’instant, si vous êtes un utilisateur Android, vous êtes bloqué soit en utilisant la version Web, soit en empruntant l’iPhone ou l’iPad de quelqu’un.

La lecture d’épisodes Kindle Vella dans un navigateur Web n’est certainement pas une expérience formidable.

Juste une note rapide sur la version Web – ce n’est pas génial. Au moins, le lecteur Web Kindle a essayé de reproduire l’expérience de lecture d’un livre électronique dans votre navigateur. Techniquement, la version Web de Kindle Vella essaie de reproduire l’expérience de lecture d’épisodes sur votre téléphone, mais cela ne se traduit pas bien dans ce format. Cela ressemble et ressemble à un mauvais port d’application pour tablette Android plutôt qu’à une expérience native ou naturelle. Mais au moins c’est disponible, je suppose.

Source : Android Central

Bien qu’il existe un grand choix de catégories de fiction, tous les genres littéraires ne conviennent pas à ce format. Par exemple, des livres d’histoire, des biographies, des recettes – tout ce qui est long, vraiment. Donc, si c’est ce que vous recherchez, vous serez probablement déçu ici. Cela étant dit, il existe des titres de non-fiction abrégés couvrant des sujets tels que les problèmes sociaux et les observations, la spiritualité et la vie quotidienne, mais c’est probablement l’une des plus petites catégories du catalogue de contenu Vella, du moins au lancement.

Si vous avez tendance à dépenser trop d’argent pour les FAI, vous voudrez peut-être procéder avec prudence ici.

Beaucoup a déjà été dit sur les avantages et les inconvénients relatifs des achats intégrés, à la fois pour les créateurs et les consommateurs. Il est certainement facile de facturer des jetons supplémentaires au fur et à mesure que vous vous frayez un chemin à travers des épisodes et des histoires. Si vous êtes quelqu’un qui a du mal à contrôler ses impulsions en matière de dépenses, vous voudrez peut-être aborder le modèle Kindle Vella avec une certaine prudence.

Enfin, je m’en voudrais de ne pas aborder l’angle de la rémunération des créateurs. Dans mon premier explicateur Kindle Vella, j’ai mentionné à quel point certains auteurs étaient au départ un peu méfiants quant à savoir si le format sérialisé et la compensation symbolique valaient leur temps par rapport aux méthodes de publication plus traditionnelles. Mais, bien sûr, ce calcul appartient à chaque créateur. Néanmoins, si vous vous souciez de soutenir directement les créateurs, vous devez savoir qu’il existe d’autres moyens de le faire qui peuvent être plus avantageux pour ces créateurs, tels que les sites Web personnels, Patreon, les petites librairies, etc.

Amazon Kindle Vella : Concours

Source : Wattpad

Bien qu’il existe de nombreuses plates-formes et services différents en compétition pour votre attention de lecture, y compris la propre boutique Kindle d’Amazon et les services d’abonnement Kindle Unlimited, il n’y a pas vraiment beaucoup de sites ou d’applications de fiction sérialisés concurrents. Ceux qui existent, cependant, existent depuis longtemps et ont établi des bases de fans et des écosystèmes d’auteurs.

L’un des services les plus connus est le Wattpad basé au Canada. Wattpad possède un énorme catalogue d’œuvres de fiction, et ses histoires sont disponibles sur le Web et via ses applications pour Android, iOS et même l’AppGallery de Huawei. De plus, vous pouvez acheter des livres physiques auprès de Wattpad si c’est plus votre confiture.

Radis est un autre service qui propose aux lecteurs des histoires de fiction sérialisées et « incapables » via ses applications sur iOS et Android. Il existe depuis environ six ans maintenant et possède un vaste catalogue d’histoires de romance, de mystère, de thriller et de fiction fantastique.

Outre ces concurrents, Kindle Vella devra détourner les lecteurs d’autres options de lecture abrégées comme Apple News +, le WSJ et sa propre comixologie, sans parler des bibliothèques de podcasts et de contenus de jeux mobiles en constante expansion.

Amazon Kindle Vella : faut-il l’essayer ?

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Vous devriez l’essayer si…

Vous aimez lire sur votre téléphone Vous êtes fan de courts métrages de fiction Vous n’aimez pas lire les livres traditionnels

Vous ne devriez pas l’essayer si…

Vous préférez lire des livres plus longs sur une tablette ou sous forme physique Vous n’avez pas d’appareil iOS (pour l’instant) Vous avez le contrôle des impulsions en ce qui concerne les microtransactions et les achats intégrés

3,5 sur 5

La plate-forme Kindle Vella d’Amazon est une nouvelle expérience de lecture qui propose des histoires de petite taille pour les personnes occupées en déplacement ou celles qui ont une courte durée d’attention. Bien sûr, ce n’est pas pour tout le monde, mais c’est une idée intéressante qui vise à concurrencer les podcasts et les jeux mobiles pour notre précieuse et décroissante durée d’attention.

Bien qu’il ne soit pas encore disponible sur Android, ce n’est certainement qu’une question de temps avant qu’il n’arrive sur notre plate-forme préférée. Donc, si vous êtes quelqu’un qui préfère vivre votre divertissement en rafales plus courtes, ou si vous n’avez tout simplement pas le temps de vous asseoir pour lire un tome plus long, alors vous pourriez profiter de Kindle Vella.

Amazon Kindle Vella

En bout de ligne : Amazon Kindle Vella est un moyen pratique de profiter du contenu sérialisé à la maison ou en déplacement. Il fournit des livres de la taille d’une bouchée pour les corps les plus occupés.

