Avis aux amateurs de sports d’aventure ! Cette piscine Deep Dive de 60 mètres à Dubaï devrait être votre prochaine destination

Il y a quelques mois à peine, Dubaï a inauguré la piscine la plus profonde du monde, avec une profondeur de 60 mètres. (Image : Bulbul Dhawan/Financial Express)

Plongée profonde à Dubaï : Les sports d’aventure ont atteint un tout nouveau niveau ! Dubaï est connue pour avoir le plus haut bâtiment et la plus grande roue d’observation du monde. C’est également l’une des destinations les plus populaires pour le parachutisme. Maintenant, la ville a apporté son amour pour les sports d’aventure et pour faire des choses plus grandes que jamais ensemble, et le résultat est Deep Dive Dubai ! Il y a quelques mois à peine, Dubaï a inauguré la piscine la plus profonde du monde, avec une profondeur de 60 mètres – un record du monde Guinness. Mais d’une manière ou d’une autre, ce n’est même pas l’aspect le plus intéressant de la piscine.

Financial Express Online a visité Deep Dive Dubai pour comprendre en quoi consiste la piscine et pour voir les aspects de sécurité qui sont en place.

Décrire Deep Dive Dubai comme une piscine est très simple. Remplie de 14 millions de litres d’eau, la piscine offre aux plongeurs une expérience d’une ville sous-marine, avec une cuisine, des toilettes, un baby-foot et un jeu d’échecs. Une Ferrari F1 et une moto Harley Davidson peuvent également être trouvées sous l’eau, avec de nombreux endroits pour s’asseoir.

Décrire Deep Dive Dubai comme une piscine est très simple. (Image : Bulbul Dhawan/Financial Express)

Seuls les plongeurs sont autorisés à pénétrer sur le pont de la piscine, d’où l’on ne peut pas voir en dessous de quelques mètres. De la surface, cela ressemble à une obscurité sans fin, qui se révèle aux plongeurs par couches. Les plongeurs peuvent explorer toute la profondeur de la piscine dans ce qui semble être des équivalents d’étages, la profondeur contenant même des appartements entièrement meublés à 30 mètres. Le thème de la piscine est celui d’une ville engloutie, où l’on trouve également des parcomètres, des bancs de parc et des murs pleins de graffitis.

Mais revenons un instant à la surface. Deep Dive Dubai exige que les personnes intéressées par l’expérience de la piscine fassent des réservations à l’avance, car seules les personnes pré-réservées sont autorisées à entrer dans le bâtiment. Une fois à l’intérieur, la zone de réception a des fenêtres qui permettent aux gens de regarder dans l’eau et de regarder les plongeurs et la ville engloutie. De là, les personnes qui souhaitent participer sont obligées de faire les formalités et emmenées d’un côté de la piscine, tandis que leurs amis et leur famille se rendent de l’autre côté, où ils peuvent s’asseoir et regarder la piscine via des fenêtres similaires.

La piscine a de nombreux endroits pour s’asseoir et a même, ce qui semble être, un arbre sous-marin massif. (Image : Bulbul Dhawan/Financial Express)

Pendant ce temps, les plongeurs sont mesurés pour les combinaisons d’exposition et ils sont envoyés aux vestiaires. Il est important de noter ici que bien que Deep Dive Dubai fournisse la combinaison d’exposition et tous les autres équipements tels que les réserves d’oxygène, les lunettes de natation et les palmes de plongée, les personnes doivent porter leur propre maillot de bain à porter sous la combinaison d’exposition.

Une fois qu’un plongeur est prêt dans son équipement, les plongeurs experts lui expliquent les procédures de sécurité, les panneaux pour communiquer sous l’eau et les préparent essentiellement pour leur plongée. Cela prend environ 20 minutes, et après cela, les plongeurs sont lentement emmenés dans la piscine.

Il n’est pas nécessaire d’être un expert ou d’avoir une certification de plongée pour faire l’expérience de Deep Dive Dubai, car ils proposent également des plongées guidées pour les débutants. En fait, même les plongeurs qui ont appris la plongée et souhaitent renouveler leur certification peuvent visiter Deep Dive Dubai et travailler à l’obtention de leur certification. Il faut garder à l’esprit que pour les débutants, l’expérience peut coûter jusqu’à environ Rs 50 000 (2 500 AED) par personne.

Côté sécurité, toute la piscine est équipée de 56 caméras sous-marines différentes pour surveiller les plongeurs et s’assurer qu’ils sont tous en sécurité pendant la plongée.

La piscine dispose même d’une salle pour soigner les accidents liés à la compression. Fondamentalement, l’alimentation en air des plongeurs contient plusieurs gaz pour simuler l’environnement respiratoire normal. Cela comprend également un peu d’azote. Le niveau de compression de cette alimentation change en fonction de la profondeur de l’eau, c’est pourquoi les plongeurs doivent être prudents et remonter lentement. Dans les cas où les plongeurs remontent rapidement, l’azote provoque la formation de bulles d’air dans le sang des plongeurs, ce qui peut être dangereux. Pour y remédier, cette chambre de compression est utilisée. Le plongeur est emmené à l’intérieur de cette pièce, puis l’équipe modifie le niveau de compression de la pièce pour qu’il corresponde à la profondeur de l’eau où se trouvait le plongeur. La compression est ensuite lentement relâchée pour simuler le plongeur remontant lentement à la surface de l’eau. La durée de ce traitement varie cependant selon les cas.

Les voitures et les motos ont également été soigneusement placées sous l’eau pour compléter le look d’une ville engloutie. (Image : Bulbul Dhawan/Financial Express)

Deep Dive Dubai a mis en place toutes les mesures pour assurer la sécurité, mais vise également la durabilité. Il contient 14 millions de litres d’eau, ce qui signifie que la piscine met 40 jours à se remplir complètement. Vider autant d’eau et la remplacer par une nouvelle ne prendra pas seulement beaucoup de temps, mais cela entraînera également un gaspillage de beaucoup d’eau. Pour éviter que cela ne se produise, la piscine a mis en place une technologie de filtre multicouche capable de purifier toute l’eau en six heures. De plus, la terrasse de la piscine est dans une pièce afin que le gaspillage d’eau soit minime, causé par la lumière naturelle entrant à travers le verre. La température dans cette pièce est maintenue à environ 24 degrés Celsius afin que l’eau ne se réchauffe pas et ne s’évapore pas.

La profondeur de l’océan ou de la mer est un phénomène qui peut effrayer beaucoup de gens, principalement à cause de l’inconnu qu’il cache en lui-même. Deep Dive Dubai semble être une bonne alternative à cela, car l’obscurité stimule une profondeur similaire, mais il n’y a pas de créatures inconnues qui ruminent dans l’eau. Il semble tout offrir – il est sans danger pour les débutants et les plongeurs certifiés peuvent plonger dans une toute nouvelle expérience dans la même piscine. Alors la prochaine fois que vous irez à Dubaï, voici une chose que vous pouvez ajouter à votre liste de choses à faire !

