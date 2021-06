Avis aux banlieusards du métro de Delhi ! DMRC reprend ses services après près de trois semaines avec une capacité de 50%

Les services ont repris avec 50% de places assises et aucune disposition pour les déplacements debout pour les navetteurs du métro de Delhi.

Après une interruption de près de trois semaines, les services du métro de Delhi ont repris lundi. Cependant, les services ont repris avec 50% de places assises et aucune disposition pour les déplacements debout pour les navetteurs du métro de Delhi, selon des responsables cités dans un rapport de la PTI. Compte tenu du verrouillage induit par Covid, les services de la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) ont été entièrement suspendus depuis le 20 mai. Le verrouillage a été imposé pour la première fois le 19 avril, puis successivement prolongé par le gouvernement de Delhi. Initialement, les trains du métro de Delhi circulaient partiellement, ne répondant qu’à ceux des services essentiels, mais à partir du 10 mai, les services ont été suspendus en raison de l’augmentation des cas de nouveaux coronavirus au milieu de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19. Lundi, les trains du métro de Delhi ont commencé à circuler, l’heure de départ prévue pour les services de métro étant 6h00.

Dimanche, un responsable du DMRC avait déclaré que seule la moitié des trains du métro de Delhi disponibles seraient mis en service avec une fréquence allant d’environ 5 minutes à 15 minutes sur différentes lignes. Auparavant, la société avait déclaré que d’ici mercredi, le nombre de trains du métro de Delhi sera introduit à pleine puissance de manière graduée et par la suite, les services de métro seront disponibles au public selon la fréquence normale qui était disponible avant le verrouillage induit par Covid.

Selon des responsables, les passagers du métro de Delhi ne seront autorisés à voyager dans les trains qu’en s’asseyant sur des sièges alternatifs. En outre, il n’est pas prévu de voyager debout jusqu’à d’autres instructions des autorités. L’utilisation de la capacité du système, compte tenu de cette stipulation, sera d’environ 10 à 15 % de sa capacité totale disponible en jours normaux, avait indiqué le DMRC.

Après que le ministre en chef eut annoncé des assouplissements dans les normes de verrouillage, le DMRC avait publié une déclaration disant que pour assurer la distanciation sociale, ainsi que le respect de 50% des sièges à l’intérieur des trains de métro, les navetteurs et les usagers du métro, sont invités à prendre plus de temps pour leur régulier faire la navette et adopter un comportement approprié au Covid-19. L’entrée de la station continuera d’être réglementée par des portes de station identifiées comme c’était la pratique antérieure. Le réseau du métro de Delhi compte 10 lignes couvrant 242 stations de métro et 264 stations de métro, dont le métro rapide à Gurgaon.

