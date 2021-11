Avis aux banlieusards du métro de Delhi ! Vérifiez les horaires de train modifiés pour le jour de Diwali

À Diwali, pour le reste de la journée, les services de train du métro de Delhi fonctionneront comme d’habitude à partir des horaires de début de routine sur toutes les lignes du réseau ferroviaire du métro de Delhi.

Mise à jour du métro de Delhi : Attention, banlieusards du métro de Delhi ! En raison du festival Diwali, la Delhi Metro Rail Corporation a modifié les horaires des trains de métro. Selon une déclaration de DMRC, le jour du festival de Diwali, c’est-à-dire le 4 novembre 2021 (jeudi), le métro partira à 22h00 des gares terminales de toutes les lignes à l’exception de la ligne verte du métro de Delhi (c’est-à-dire la ligne 5 d’Inderlok / Kirti Nagar au brigadier Hoshiar Singh (à Bahdurgarh).Le DMRC a déclaré que le dernier service de train du métro de Delhi à partir des stations de métro du terminal de la ligne verte restera le même que selon le programme de métro modifié qui est déjà en place pour les derniers mois (ce qui a été fait pour entreprendre les travaux de construction de la plate-forme d’arrêt) comme indiqué ci-dessous : –

Le dernier métro de Brig. Hoshiar Singh en direction d’Inderlok circulera à 21h00. La dernière rame de métro en provenance de Brigue. Hoshiar Singh en direction de Kirtinagar circulera à 21h10. Le dernier train de métro d’Inderlok à Brig. Hoshiar Singh circulera à 21h30. Le dernier métro de Kirtinagar à Brigue. Hoshiar Singh se déroulera à 21h30

À Diwali, pour le reste de la journée, les services de train du métro de Delhi fonctionneront comme d’habitude à partir des horaires de début de routine sur toutes les lignes du réseau ferroviaire du métro de Delhi, a ajouté le DMRC.

Il y a quelques jours, une flotte de 25 pousse-pousse électriques, appelée « ETO », a été lancée par DMRC depuis la station de métro Noida Electronic City de Blue Line. Le but derrière le déménagement est d’assurer une connectivité améliorée du dernier kilomètre pour les navetteurs du métro de Delhi. Selon le DMRC, ces services de pousse-pousse électriques fonctionneront régulièrement de 6 h 00 à 23 h 00, offrant une connectivité du dernier kilomètre aux localités voisines de la station Noida Electronic City. Aujourd’hui, 25 ETO ont été mis en service à partir de la station de la ligne bleue. Cependant, d’ici la fin du mois prochain, le nombre sera porté à 100, couvrant davantage de stations de la section de métro Noida de la ligne bleue.

