Avis aux Bombaykars ! Indian Railways lance un service de train local à 15 voitures sur un couloir lent

Pour exploiter les trains locaux de 15 voitures sur le corridor lent de Western Railways, le transporteur national a étendu 27 plates-formes dans 14 gares, entre les gares d’Andheri et de Virar.

Bonne nouvelle pour les Mumbaikars ! À partir de lundi, Indian Railways a lancé des services de trains locaux à 15 autocars sur le couloir lent de Western Railways entre la gare d’Andheri et la gare de Virar. Jusqu’à présent, la zone Western Railway exploitait des services de trains de banlieue à 15 voitures uniquement sur son couloir rapide. Avec ce dernier mouvement, la capacité de transport de ces services ferroviaires augmentera de 25 pour cent, selon des responsables cités dans un rapport de la PTI. Sumit Thakur, directeur des relations publiques de Wester Railways (CPRO), a déclaré qu’avec l’ajout de 25 nouveaux services de trains de banlieue à partir de lundi, le nombre total de services de trains locaux de 15 autocars sur la route de banlieue de la zone est passé à 79.

Au total, 1 367 services de banlieue sont exploités par Western Railways entre les gares de Churchgate et Dahanu. Selon Thakur, la zone a converti 25 services de trains de banlieue, dont 12 services ascendants et 13 services descendants, en services de 15 voitures au lieu de 12 voitures. Parmi ces services ferroviaires, 18 services de trains locaux seront exploités sur des corridors lents et sept services sur le corridor rapide du réseau suburbain.

Pour exploiter les trains locaux de 15 voitures sur le corridor lent de Western Railways, le transporteur national a étendu 27 quais dans 14 gares, entre les gares d’Andheri et de Virar. En outre, les travaux comprenaient le remodelage de quatre grands chantiers à Bhayander (Thane), Andheri (Mumbai), Vasai Road et Virar (tous deux situés à Palghar), outre la construction ou l’extension de certains ponts piétonniers (FOB) . Tous ces travaux ont été menés dans le cadre d’un projet d’une valeur d’environ Rs 60 crore. Selon Western Railways, cette augmentation fournira un hébergement supplémentaire aux passagers pour leur confort et leur commodité. Ainsi, ce sera un énorme soulagement pour les navetteurs locaux lorsque les services seront ouverts à tous, a-t-il déclaré.

À l’heure actuelle, les services de train locaux de Mumbai ne sont exploités que pour les employés des services médicaux et essentiels à la suite des restrictions induites par la pandémie de COVID-19. Le premier service de 15 autocars a été introduit à Mumbai par Western Railways en 2009. Le service a été lancé dans le but de réduire la surpopulation dans les trains locaux de banlieue.

