Avis aux développeurs : vous pourriez avoir droit à un paiement compris entre 250 $ et 30 000 $ d’Apple

Apple a annoncé jeudi soir avoir conclu un règlement de 100 millions de dollars qui, en attendant l’approbation du tribunal, résoudra un recours collectif intenté par des développeurs américains qui alléguaient qu’Apple détenait le monopole de la distribution d’applications iOS et d’achats intégrés.



Dans le cadre du règlement, certains développeurs américains auraient le droit de recevoir un paiement d’Apple, à condition qu’ils remplissent certaines conditions.

Qui est éligible à un paiement d’Apple ?



Selon le cabinet d’avocats Hagens Berman, qui a intenté une action en justice contre Apple en 2019, le groupe comprend tout développeur américain actuel ou ancien d’une application iOS qui a gagné moins d’un million de dollars via l’App Store américain en téléchargements payants et/ou en achats intégrés. /abonnements par année civile entre le 4 juin 2015 et le 26 avril 2021.

Comment puis-je soumettre une demande de paiement auprès d’Apple ?



Les développeurs éligibles pourront soumettre une réclamation via le site Web SmallAppDeveloperAssistance.com une fois que le règlement aura reçu l’approbation du tribunal.

Quand puis-je soumettre une demande de paiement auprès d’Apple ?



Les développeurs peuvent s’inscrire sur SmallAppDeveloperAssistance.com pour être avertis du lancement du site. Aucun délai précis n’a été fourni, mais dans un dossier judiciaire, le cabinet d’avocats Hagens Berman a proposé que la période de réclamation commence dans les 45 jours suivant l’approbation du tribunal. Les développeurs auraient alors un délai proposé de 120 jours pour soumettre une réclamation.

À combien s’élèvera mon paiement d’Apple ?



Les développeurs éligibles pourront recevoir un paiement compris entre 250 $ et 30 000 $ d’Apple en fonction de leurs revenus totaux sur l’App Store entre le 4 juin 2015 et le 26 avril 2021, comme indiqué dans le tableau ci-dessous du dépôt de règlement.



Selon le cabinet d’avocats Hagens Berman, un taux de réclamation de 100 % est peu probable, ce qui signifie que tous les développeurs éligibles ne demanderont pas un paiement à Apple. Dans ce cas, le cabinet d’avocats a déclaré que les montants de paiement minimum augmenteraient proportionnellement, ce qui signifie que les développeurs éligibles pourraient finalement recevoir un paiement plus important d’Apple.

Selon le dossier de règlement, tous les fonds restants après les paiements aux développeurs qui ont soumis une réclamation seraient envoyés à Girls Who Code, une organisation à but non lucratif qui s’efforce de combler l’écart entre les sexes dans l’informatique et la programmation.

Pourquoi Apple a-t-il accepté ce règlement ?



Selon le dossier de règlement, les membres du groupe qui ne se retirent pas « acceptent expressément la pertinence de la structure de commission d’Apple » pour l’App Store, y compris le programme pour les petites entreprises. Les membres du groupe libèrent également leurs réclamations contre Apple, y compris toute réclamation selon laquelle ils ont été « surfacturés » en vertu de la commission d’Apple sur les téléchargements d’applications payantes et/ou les achats/abonnements intégrés via l’App Store.

Puis-je me retirer du règlement ?



Oui. Les développeurs qui se retirent du recours collectif ne seront pas éligibles pour un paiement d’Apple mais conserveront leurs droits individuels de poursuivre Apple pour les réclamations alléguées dans la plainte. Les détails sur le processus de désinscription seront probablement partagés sur le site Web de règlement une fois qu’il sera en ligne, ou les développeurs peuvent contacter le cabinet d’avocats Hagens Berman.

Où puis-je obtenir plus de détails sur le procès?



Le recours collectif, Cameron et al c. Apple Inc., a été déposé devant le tribunal de district américain du district nord de Californie en juin 2019. La juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers a présidé l’affaire. La plainte originale est disponible sur CourtListener et plus de détails sont disponibles sur le site Web du cabinet d’avocats Hagens Berman.