Avis aux fans de Dogecoin : le festival Dogepalooza approche !

La chanteuse Dionne Warwick sera la tête d’affiche du festival à thème DOGE Dogepalooza 2021.

Lollapalooza est un festival de musique aux États-Unis de groupes de rock alternatif, indie et punk rock ; un événement qui a été reproduit dans de nombreux autres pays. Désormais, la communauté Dogecoin, la crypto-monnaie Shiba Inu puppy meme, cherche à avoir sa propre version du festival mythique, mais dédiée uniquement à cette crypto-monnaie qui compte à la fois des fans critiques et pertinents. Il s’agit de Dogepalooza 2021, qui aura lieu le 9 octobre au stade de baseball Constellation Field de Sugar Land, au Texas.

Il y a quelques jours la communauté Doge avait reçu avec beaucoup d’enthousiasme une autre nouvelle liée à la pièce : la création d’une version basée sur le célèbre jeu de réalité augmentée Pokemon Go, également axée sur la pièce du chiot : Dogemon Go.

Artistes sur Dogepalooza

L’événement Dogepalooza 2021 sur le thème Dogecoin présentera des performances d’artistes de premier plan tels que Dionne Warwick, Damon Elliott et Chloe Flower. Ce sont du moins les chiffres confirmés jusqu’à présent sur le site.

Selon le portail web de l’événement, le premier Dogepalooza sera, comme nous l’avons dit, au Texas. Les promoteurs notent également que d’autres événements Dogepalooza auront lieu dans “plusieurs villes et pays du monde” à l’avenir.

“Il y aura des spectacles, des boissons, de la nourriture, des marchandises Dogecoin et une célébration complète de Doing Only Good Everyday”, détaille le site Web. Les promoteurs disent également que “de nombreux artistes top secrets” ont “accepté de participer”.

Sur le site lui-même, il est souligné qu’une figure importante sera la lauréate du Grammy Award Dionne Warwick. Dogepalooza mettra également en vedette un autre lauréat d’un Grammy Award, producteur et DJ, Damon Elliott. De plus, la compositrice et pianiste classique américaine Chloe Flower y participera.

Le site Web hébergera également un magasin de jetons non fongibles (NFT), mais la page est actuellement en construction.

Approbation? par Musc

En juin de cette année, lorsque quelqu’un a demandé sur Twitter si les gens assisteraient à Dogepalooza 2021, le PDG de Tesla, Elon Musk, a répondu au tweet en disant: “Ça a l’air un peu amusant.” Cependant, il n’a pas confirmé sa présence.

Ça a l’air amusant – Elon Musk (@elonmusk) 1er juin 2021

Warwick a également tweeté sur l’actif cryptographique basé sur les mèmes et a partagé un mème d’elle-même entouré de DOGE.

pic.twitter.com/WOJ4DNL7fI – Dionne Warwick (@dionnewarwick) 28 juin 2021

Dogepalooza 2021 a également des partenaires stratégiques, notamment des portails Web tels que shopdoge.xyz et blockapescissors.com.

Le magasin Dogepalooza 2021 vend déjà des articles avec le logo de l’événement, tels que des sacs à dos, des sandales de plage, des bodys pour bébés, des sweat-shirts, des sacs fourre-tout, des thermos et des tasses à café. Au moment de mettre sous presse, la page Twitter officielle de Dogepalooza compte environ 5 600 abonnés et Instagram seulement 419.

Ce n’est pas un événement gratuit, comme on le voit sur le web. Il y a des billets pour 125 dollars et d’autres dans l’espace VIP pour 150 dollars.

Sources : Dogepalooza, Bitcoin.com

