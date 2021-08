Avis aux passagers aériens ! Vols hebdomadaires pour relier Bareilly à Delhi, Mumbai, Bengaluru ; détails

À partir du 26 août 2021, des vols hebdomadaires au départ de la ville de Bareilly desserviront Delhi pendant sept jours, Mumbai pendant quatre jours et Bengaluru pendant trois jours.

D’autres services de vol seront bientôt lancés ! Le ministre de l’Aviation civile de l’Union, Jyotiraditya Scindia, a annoncé l’introduction de davantage de services de vols hebdomadaires au départ de Bareilly dans l’Uttar Pradesh, reliant Delhi, Mumbai et d’autres villes. À partir du 26 août 2021, des vols hebdomadaires au départ de la ville de Bareilly seront opérés vers Delhi pendant sept jours, Mumbai pendant quatre jours et Bengaluru pendant trois jours, a déclaré Scindia. Ces services de vol relieront non seulement le pays à la ville de Bareilly mais également à d’autres zones telles que Nainital, Ranikhet, a ajouté le ministre de l’Aviation civile de l’Union. Hier, Scindia et le ministre d’État au ministère de l’Aviation civile, VK Singh, ainsi que le député de Bareilly, Santosh Gangwar, ont signalé le nouveau vol reliant Bareilly à UP à la capitale financière.

Selon le ministère de l’Aviation civile, les vols commencés à partir du 12 août 2021 pour Mumbai et du 14 août 2021 pour Bengaluru voleront selon le calendrier suivant :

Le vol numéro 6E 828 volera de Mumbai à Bareilly le mardi, jeudi, vendredi et dimanche Le vol numéro 6E 5304 volera de Bareilly à Mumbai le mardi, jeudi, vendredi et dimanche Le vol numéro 6E 6521 volera de Bengaluru à Bareilly le lundi, mercredi et samedi. Le numéro 6E 6522 volera de Bareilly à Bangalore les lundi, mercredi et samedi

Le ministère a déclaré que l’aéroport de la ville de Bareilly a été modernisé pour les opérations de vols commerciaux dans le cadre du programme de connectivité régionale du gouvernement Modi – UDAN. Le 8 mars 2021, l’aéroport de Bareilly est devenu le 56e aéroport à démarrer des opérations de vol dans le cadre du programme de connectivité régionale, avec un service de vol entièrement composé de femmes sur la route de Delhi à Bareilly. Désormais, la capitale financière est la deuxième ville d’Inde à être reliée à Bareilly par des vols directs. Bengaluru au Karnataka sera la troisième ville à être reliée à Bareilly, a ajouté le ministère de l’Aviation civile.

