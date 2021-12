Avis aux passagers des chemins de fer indiens avec Universal Pass ! Voici comment réserver des billets via l’application mobile UTS

Désormais, les passagers munis d’Universal Pass peuvent réserver leurs billets via l’application mobile UTS.

Réservation de billets via UTS sur l’application mobile : plus besoin de faire la queue pour des billets non réservés ! Les passagers des chemins de fer indiens ayant un Universal Pass n’ont désormais plus à se rendre au guichet de la gare pour obtenir des billets. Désormais, les passagers munis d’Universal Pass peuvent réserver leurs billets via l’application mobile UTS (Unreserved Ticketing System), selon le ministère des Chemins de fer. UTS sur l’application mobile est une application de billetterie mobile Android officielle des chemins de fer indiens pour réserver des billets de train sans réservation. Actuellement, l’application UTS sur mobile est disponible dans les versions Android, Windows et iOS. Voici les étapes à suivre pour les passagers des chemins de fer indiens ayant un passe universel pour obtenir leurs billets via UTS sur l’application mobile :

Étape 1: Installez l’application mobile UTS depuis Google Play Store ou App Store

Étape 2: Connectez-vous ou enregistrez-vous via votre numéro de mobile

Étape 3: Sélectionnez le mode de réservation préféré

Étape 4: Entrez vos gares de départ et d’arrivée

Étape 5 : Associez votre pass universel à l’application mobile UTS

Étape 6 : Suite à cela, la vérification sera effectuée via OTP

Étape 7 : Payez maintenant votre voyage via RWALLET

Étape 8 : Payez et confirmez votre billet

Il y a quelques mois, l’application UTS on Mobile était disponible en hindi. Dans le cadre de l’initiative Digital India du gouvernement et pour promouvoir la billetterie sans contact, les transactions sans numéraire ainsi que la commodité et l’expérience client, l’application mobile du système de billetterie sans réservation d’Indian Railways a été mise à disposition en hindi, à l’exception de la langue anglaise. L’utilisateur de l’application UTS peut choisir l’une des langues de son choix. Avec l’aide de l’application UTS on Mobile, les passagers ou les utilisateurs de l’application peuvent choisir entre le mode billet sans papier ou papier, ainsi que réserver tout type de billet, de la réservation du billet de voyage à la réservation d’un abonnement ou du renouvellement et à la réservation de billets sur la plate-forme.

